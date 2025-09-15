Roller-Wallfahrt von Landsberg auf den Auerberg

Mit knatternden Motoren, glänzenden Chromteilen und einer großen Portion Begeisterung haben sich zahlreiche Rollerfahrer zur zweiten Dank-Roller-Wallfahrt des SIP Scootershop Landsberg getroffen. Darüber berichtet Alexander Barth, einer der Gründer und Geschäftsführer des SIP Scootershops.

Bereits am Morgen trafen sich die Teilnehmer in der Siperia, dem Café des SIP Scootershop im Landsberger Frauenwald. Bei Cappuccino und Croissants herrschte gesellige Stimmung, bevor Pfarrer Florian Markter die Roller und ihre Fahrer segnete. „Wer seine Vespa liebt, muss sie pflegen, putzen, instand halten. So ist es auch mit unsrer Beziehung zu Gott“, sagte Florian Markter an die Teilnehmenden gerichtet. Mit dieser besonderen Stärkung machten sich die bunt gemischten Vespas auf den Weg durch das Fuchstal ins Alpenvorland.

Eine Dankandacht in der Wallfahrtskirche am Auerberg

Ziel war der Auerberg, wo die Gruppe beim Panoramagasthof mit Aperitivo und Fingerfood empfangen wurde. Vor eindrucksvoller Kulisse schloss sich eine feierliche Dankandacht in der Wallfahrtskirche St. Georg an. Sie erinnerte daran, dass die Leidenschaft fürs Rollerfahren nicht nur ein Hobby, sondern auch ein Grund zu Dankbarkeit und Gemeinschaft ist. „Seit hunderten von Jahren pilgern Menschen auf diesen Berg, um ihre Sorgen und Dank vor Gott zu bringen. Und genau das tun wir hier auch.“ so Alexander Barth.

Bei spätsommerlichem Wetter genossen die Teilnehmer auf ihren rund 100 teils historischen Vesparollern die Fahrt ebenso wie das Zusammensein. Organisiert wurde die Wallfahrt vom SIP Scootershop, der seit 31 Jahren fest in Landsberg verwurzelt ist. „Unser Hobby und auch unsere Arbeit verbindet uns mit Menschen auf der ganzen Welt, während andere Krieg führen. Das ist ein Geschenk, das wir uns immer wieder bewusst machen müssen“, hieß es aus dem Unternehmen. Die Dank-Roller-Wallfahrt sei nicht nur zu einer Fahrt durch die landschaftlich reizvolle Region geworden, sondern auch zu einem eindrucksvollen Zeichen von Zusammenhalt, Begeisterung und Dankbarkeit.