Landsberger Förderprojekt „TwinCity3D“ ist abgeschlossen

Um die Herausforderungen in den Bereichen Mobilität, Stadtentwicklung, Umweltüberwachung und Klimawandel zu bewältigen, benötigen Städte eine Vielzahl an räumlichen Informationen. Dafür müssen Daten gesammelt, bearbeitet und ausgewertet werden, damit Planer daraus Maßnahmen ableiten und politische Entscheidungen getroffen werden können. Machbar ist dies mit einem Urbanen Digitalen Zwilling, einem digitalen Abbild der Stadt. Für Landsberg gibt es das jetzt.

Mit dem Förderprojekt „TwinCity3D“ ist ein geodatenbasierter Ansatz entstanden, der für Klein- und Mittelstädte ohne explizite „Smart City“-Strategie die Grundlage für einen Digitalen Zwilling schafft, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt. Während der Projektlaufzeit von Juli 2022 bis Juni 2025 wurde das Stadtgebiet mehrfach mit einem Ultraleichtflugzeug beflogen. Die Luftbilder wurden seitens des Projektpartners 3D RealityMaps aus München mit KI-Algorithmen ausgewertet. „Das neue System zur Erfassung von Geodaten aus der Luft eröffnet völlig neue Möglichkeiten zur Analyse städtischer Strukturen“, teilt der städtische Projektleiter Dr. Daniel Broschart mit. Im Rahmen der Luftbildauswertung seien Erkenntnisse für die Anwendungsbereiche Stadtplanung, Klimaschutz, Klimaanpassung und Mobilitätsplanung entstanden.

Wie verteilt sich die Temperatur im Landsberger Stadtgebiet?

Das städtische Baumkataster konnte um Bäume und Büsche auf privaten Flächen ergänzt werden. Die Auswertung der Thermalbilder liefert Einblicke über die Temperaturverteilung innerhalb des Stadtgebietes und bietet damit eine weitere Grundlage zur Analyse des Stadtklimas. Darüber hinaus konnte die Flächeninanspruchnahme des Parkverkehrs bilanziert und dessen Verteilung zwischen den unterschiedlichen Flächenarten ausgewertet werden. Neben der Analyse des Stadtgebiets lag ein Schwerpunkt auf der Planungsebene und der Integration von Planungen in das virtuelle 3D-Stadtmodell.

In der prototypischen „TwinCity3D“-Plattform werden die erarbeiteten Inhalte laut Pressemeldung zusammengeführt. Die „Splitscreen“-Lösung kombiniere dabei das Beste aus zwei 3D-Welten: niedriger Abstraktionsgrad des 3D-Meshmodells und Planungsebene auf Basis des CityGML-Modells könnten parallel angezeigt werden. Auf diese Weise können sich auch Laien nach kurzer Einarbeitungszeit im virtuellen 3D-Stadtmodell zu Recht finden. Die Visualisierungsfunktion erweitere den Werkzeugkasten der Stadtverwaltung. (AZ)

Die Abschlussveranstaltung im Zuge des Förderprogramms findet am Donnerstag, 16. Oktober, mit einer öffentlichen Präsentation von 10 bis 11 Uhr statt. Zugang zur Online-Veranstaltung unter https://meet.openrainbow.com/42f9c77675f04f5eae217851480266e8