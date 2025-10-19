Von schwarzen Sonnen und einer Frau im roten Mantel

Es ist ein wunderschöner Herbstsommertag. Wilder Wein und Efeu ranken sich um ein kleines altes umgebautes Haus in Schwifting. Die Ausstellung Ingeborg Weigand und Eric Gand in Schwifting zu besuchen ist immer ein Genuss, denn der Raum ist einladend und die verwinkelten Ausstellungsräume machen richtig Lust auf das Erkunden. Die Kunst dort macht nachdenklich und betroffen, denn es geht um menschliche Schicksale. Ganz im Allgemeinen, aber auch ganz konkret um die Verfolgung der Juden im Dritten Reich. Ingeborg Weigands (Franziska Sellwigs) Vater war im KZ und er brachte sich danach um. Und so war die Malerin und Schriftstellerin immer mit diesem Thema verbunden. Ihr Ehemann Eric Gand hat ihr Lebenswerk auch nach ihrem Tod 1995 durch Ausstellungen am Leben erhalten, und auch er ist Dichter und Maler, und auch das, kann man in Schwifting sehen.

Kunstraum Schwifting: Es gilt einige Treppen zu erklimmen, wenn man alles sehen will. Foto: Thorsten Jordan

Die dunklen Sonnen im Eingangsbereich, ein schwarzer Weg ins KZ, die Ausstellung ist schwere Kost, aber es lohnt sich, diese beeindruckenden und traurigen Bilder anzusehen. Man kann sich den Augen in den Selbstporträts von Weigand nicht entziehen und so erklimmt man das ganze Haus und lernt ihre Welt kennen. Die Einführung ins Thema macht Dr. Gudrun Szczepanek kurzweilig, kenntnisreich und detailliert, sodass man danach in aller Ruhe das Gehörte auch sehen kann. Und dafür muss man sich Zeit lassen. Es ist der 30. Todestag von Weigand und der 80. Geburtstag von Gand, die im Kunstraum Schwifting zu dieser Ausstellung führten.

Kunstraum Schwifting: Eric Gand und die „Schwarze Sonne". Foto: Thorsten Jordan

Ingeborg Weigand wurde am 10. Februar 1920 als Franziska Augusta Sellwig geboren. Ihre Jugenderinnerungen hat sie in dem Buch „Orangen auf dem Gefängnishof“ aufgeschrieben. Sie wurden unter ihrem Mädchennamen Franziska Sellwig 1979 publiziert. „Die Ängste und Repressionen, die Ingeborg Weigand und ihre Familie durch die NS-Diktatur erleiden mussten, haben sich tief in ihr Inneres eingeprägt. Erst viel später – ab den 70er Jahren – kann sie innere Bilder in Texten und Gemälden zum Ausdruck bringen“, so Szczpanek. Nach dem Krieg zieht Ingeborg Weigand mit ihrem Sohn nach München und studiert Malerei an der Münchner Kunstakademie bei dem Maler, Grafiker und Zeichner Karl Caspar (1879-1956). Ingeborg Weigand interessierte sich ausschließlich für die expressiv-realistischen Ausdrucksmöglichkeiten der Malerei. Diese Kunstform galt im Dritten Reich als entartet.

„Die Zeit nach dem Krieg, der ein unvorstellbares Loch in das Leben, in die gesellschaftliche und kulturelle Kontinuität gerissen hatte, war geprägt von einer völligen Neuorientierung. Viele Künstler – erinnert sei an die Künstlergruppe ZEN 49 – orientierten sich spirituell und fanden ihren Ausdruck in einer poetisch-lyrischen Abstraktion. Andere wandten sich dem Konstruktivismus zu, der, ganz auf sich selbst bezogen, die reine Geometrie zum Thema machte“, so Szczepanek.

Kunstraum Schwifting: Eric Gand und die Fotoarbeit im Erdgeschoss: Der schwarze Weg ins KZ. Foto: Thorsten Jordan

Weigand knüpfte an die expressionistische Kunstform an und zog schließlich 1976 mit Rodja Weigand (Eric Gand) nach Schwifting und gründet dort 1976 eine Malschule für Frauen. Dadurch wurde sie im ganzen Landkreis sehr bekannt. Ihre auffällig roten Haare und ihre Erscheinung zogen viele in ihren Bann, auch heute erinnern sich noch viele Landsberger und Landsbergerinnen an sie, oder haben ihre Bilder zu Hause. Denn hier im Landkreis entstand ihr malerisches Hauptwerk, aus dem Eric Gand und Kurt Tykwer für die aktuelle Ausstellung einen besonderen Zusammenschnitt gewählt haben, der gut zu Eric Gand Kosmos-Bildern passt. Denn die Malweise ist zwar anders, aber der ernste Umgang mit dem Thema ist bei beiden zu finden. Ob es nun um die Welt, Vergangenheitsbewältigung oder menschliche Schicksale geht.

Kunstraum Schwifting: Ingeborg Weigand, Selbstporträt (links) Foto: Thorsten Jordan

Was sieht man in der Ausstellung? Mehrere Selbstbildnisse von Weigand. Eins von 1975 vor einer Stadtsilhouette im grauen Winterlicht. Ernster Blick, eine Jacke, trotz des dicken Mantes strahlt es wenig Wärme aus. Ausgewählt haben Gand und Tykwer zwei Bilder aus dem antifaschistischen Zyklus: „Mauer von Mauthausen“ (1974) und „In der Grube“ (1969), beides Leihgaben des Stadtmuseums Landsberg.

Zu sehen sind auch Porträts ihr wichtiger Menschen wie der Schriftsteller Leo Tolstoj (1980), die Schriftstellerin Elsa Triolet (1989), der Schriftsteller Maxim Gorki (1972), verbannt in seinem Exil auf Capri, sind zu sehen. Ungewöhnlich im Werk Weigands sind reine Landschaften oder die Darstellung eines Hauses. Aber auch hier schafft sie es, den Bildern einen Hauch von Geheimnis zu geben.

Klein, aber sehr wichtig, sind die Tuschezeichnungen, die als Illustrationen zu dem Prosaband „Orangen auf dem Gefängnishof“ entstanden sind. Intensiv und mit feinem Pinselstrich sind sie ein besonderer Teil der Ausstellung. Keiner kommt an dem Bild „Der rote Pelz“ vorbei. Ein Selbstbildnis mit Rodja Weigand (Eric Gand), der etwas distanziert im Hintergrund steht. Nähe und Distanz auf einem Bild, geheimnisvoll, und daran liegt der besondere Reiz.

Kunstraum Schwifting: in der Bibliothek finden die Lesungen statt und man sieht ein Bild aus der Bernsteinphase von Gand. Foto: Thorsten Jordan

Und hier schließt sich Gand Werk nahtlos an. Denn auch diese Arbeiten haben ihre Geheimnisse, etwa die vielen versteckten kleinen Menschen, die Hilfe suchend die Arme ausstrecken wie in „Tote Sonne“. Die Arbeit „Asche“, ein Materialbild über einer Fotografie von Auschwitz (so Szczepanek) hat auch das Thema Faschismus. Oben im Dachgeschoss ist die Videoarbeit „42 – 92“ zu sehen: „Man sollte sich Zeit nehmen für die Videoarbeiten, in denen sich Eric Gand mit den unterschiedlichsten Themen befasst. 2014 gewann er mit der Videoarbeit „unweit“ den Poesiefilm-Wettbewerb „Goethe goes Video“ in der Kategorie Lebende Dichter“, erfährt man bei der Einführung. . „Tote Sonne“ und „Sterne“ wirken düster und sind nicht rein abstrakt, man erkennt die Sonne und Figuren in einer schwarzen Farbe. Diese Bilder entstanden während der Trauerbewältigung nach dem Tod von Ingeborg Weigand im Jahr 1995.

Der Mensch bleibt klein im unendlichen Kosmos

Der Mensch bleibt klein in Gands Bildern auch in der Bernsteinphase. „Die abgewandte Seite Gottes“. Der Kosmos beschäftigt den Dichter und Maler. Er ist unendlich. Die Menschen sind klein und wirken hilflos. Im Gegensatz zum unendlichen Universum. Wir sind nur ein kleiner Teil davon. Die Bilder sind fast haptisch, man möchte die Struktur gerne anfassen.

Kunstraum Schwifting: Kurt Tykwer mit den Ausstellungsbesuchern Maja und Peter Wilson. Foto: Thorsten Jordan

Die Ausstellung ist mit einer Lesung verbunden am 26. Oktober um 20 Uhr. Gedichte und Prosa von Franziska Sellwig, Elfriede Jelinek und Rodja Weigand. Es lesen Claudia Dlugosch, Ulrike Stamm und Eric Gand. Der Gitarrist und Komponist Arnd Sprung spielt Improvisationen. Die Ausstellung endet am 13. Dezember und ist geöffnet an den Sonntagen, 19. und 26. Oktober von 15 bis 17 Uhr. Besuchsmöglichkeiten auch nach Vereinbarung unter inof@kunstraum-schwifting.de