Hochwasser am Lech: Vor 20 Jahren war die Landsberger Altstadt in Gefahr

Im Allgäu und im Oberland waren ganze Ortschaften überflutet, bei Augsburg drohte die im Bau befindliche Autobahnbrücke über den Lech einzustürzen: Das Hochwasser im August 2005 war eines der schlimmsten in der Region. Damals bestand in Landsberg die Gefahr, dass die Altstadt überflutet wird. In der Nacht vom 23. auf den 24. August konnte allerdings Entwarnung gegeben werden. Zu diesem Zeitpunkt war der Scheitelpunkt erreicht. Der Wasserspiegel am Forggensee bei Füssen begann langsam zu sinken. Damit war klar, dass der Durchfluss die kritische Marke von 1100 Kubikmetern pro Sekunde nicht überschreiten werde.

Nach Dauerregen in den Tagen zuvor war am 23. August 2005 die Lage am Lech in Landsberg tagsüber noch relativ entspannt. Und das, obwohl der Zufluss aus den Bergen in den Forggensee sehr hoch war. Die eigentliche Stauhöhe war am Abend um zwei Meter überschritten worden. Allerdings gingen zu diesem Zeitpunkt auch die Zuflussmengen schon wieder zurück. Am Lechwehr und am Flößerplatz in Landsberg fanden sich dennoch immer wieder Schaulustige ein. Die städtischen Werke, heute Stadtwerke, sperrten gegen Abend die Tiefgarage in der Lechstraße, weil das Grundwasser in die Garage einzudringen drohte. Den ganzen Tag und auch in der Nacht mussten die Feuerwehren im Landkreis Keller auspumpen.

Auf die Mauer vor dem Eiscafé Cortina in Landsberg wurden Sandsäcke gelegt

Ernst Müller, der Leiter der Abteilung für öffentliche Sicherheit bei der Stadt, erinnerte sich in einem Gespräch mit unserer Redaktion im Juni vergangenen Jahres an jene Stunden. Der damalige Oberbürgermeister Ingo Lehmann weilte im Urlaub und so lag es unter anderem an Müller, die richtigen Entscheidungen vor Ort zu treffen. An der Mauer vor dem Eiscafé Cortina hatten Mitarbeiter des Bauhofs bereits Sandsäcke aufgelegt, während darüber beraten wurde, ob Teile der Innenstadt evakuiert werden sollen.

„Wir haben noch mal Glück gehabt“, lautete am 24. August 2005 dann aber die Bilanz der Verantwortlichen von Wasserwerken, Stadt und Rettungskräften. Aufatmen auch bei Norbert Köhler. Der langjährige technische Vorstand des Kommunalunternehmens Stadtwerke war damals Leiter der städtischen Werke. Er hatte die Räumung der Tiefgarage in der Lechstraße veranlasst. Sechs Autos, deren Besitzer nicht erreicht werden konnten, blieben in der Garage. Sie wären im Notfall abgeschleppt worden. Unbelehrbar zeigten sich zwei junge Männer aus Landsberg. Sie wollten während des Hochwassers in den Fluten des Lech surfen. Die Polizei stellte das Surfbrett sicher und beendete den Unfug.

In Landsberg wurden die Schutzmauern am Lech saniert

Weil der Regen in der Nacht vom 23. auf den 24. August rechtzeitig nachließ, wurde die kritische Marke am Pegel Landsberg nicht überschritten. In der Folge des Hochwassers wurden in erster Linie am Forggensee Schutzmaßnahmen ergriffen. Seither kann der Stausee wesentlich größere Wassermengen zurückhalten. In Landsberg sanierte das Wasserwirtschaftsamt Weilheim die Schutzmauern am Lech - jene entlang der Straße am Englischen Garten und jene am Biergarten auf der anderen Uferseite.

Als erste Schutzmaßnahme bei einem erhöhten Pegelstand des Lechs in Landsberg wir die Unterführung der Karolinenbrücke gesperrt. Foto: Thorsten Jordan

Die Marke für ein hundertjähriges Hochwasser am Pegel in Landsberg liegt bei 1030 Kubikmetern pro Sekunde. Bei diesem Pegelstand sind die einzelnen Stufen des Lechwehrs schon nicht mehr zu erkennen. Beim Pfingsthochwasser 1999 lag der Wert bei 1100, im August 2005 bei 987. Höchststand laut Aufzeichnungen des Wasserwirtschaftsamts war am 10. August 1970 mit 1170 Kubikmetern in der Sekunde. Je nach Pegelstand greifen in Landsberg bestimmte Schutzmaßnahmen. Zunächst wird der Zugang zur Unterführung der Karolinenbrücke gesperrt. Steigt der Wasserstand weiter, werden unter anderem die Dammbalken am Englischen Garten verschlossen. Nähert sich der Pegel der kritischen Marke von 1100 Kubikmetern pro Sekunde, dann sind auch Evakuierungen ein Thema. Wie am 23. August 2005.

Im August 2005 waren Einsatzkräfte aus dem Landkreis Landsberg in Krisengebieten

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks Landsberg und Soldaten des Lufttransportgeschwaders LTG 61 in Penzing waren vor 20 Jahren in den Hochwasserkrisengebieten: das Technische Hilfswerk mit Pumpen und Sandsackfüllgeräten im Penzberger Ortsteil Maxkron, das LTG 61 mit SAR-Hubschraubern sowie Mitglieder der Wasserwachten aus Schondorf und Dießen in Eschenlohe im Landkreis Garmisch-Partenkirchen und in Sonthofen im Allgäu. Das LTG 61 in Penzing wurde kurzfristig zur Koordinierungszentrale für alle Rettungseinsätze in die Krisengebiete. Dazu rückte die Heeresfliegerbrigade 3 mit 24 Hubschraubern an.

Heutzutage würde der Pegel in Landsberg wegen der Maßnahmen am Forggensee nicht mehr rasend schnell steigen. "Wir haben Vorlaufzeit", sagt Ernst Müller. Die Bürgerinnen und Bürger könnten rechtzeitig informiert werden, Evakuierung, etwa von Seniorinnen und Senioren oder gehbehinderten Personen, könnten vorbereitet werden. Und wo werden die Menschen untergebracht? Dafür stehen laut Müller ausreichend Räumlichkeiten, zum Beispiel im Sportzentrum, zur Verfügung. Im Katastrophenfall könnten bis zu 5000 Personen in der Parkgarage im Schlossberg Platz finden.