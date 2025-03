Die VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg wird deutlich größer

Aus „Starnberg-Herrsching-Landsberg“ wird „Starnberg-Zugspitze“. So zumindest lautet das Ziel der VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg, wenn im Sommer die Fusion mit der VR-Bank Werdenfels vollzogen sein soll. Über fünf Landkreise erstreckt sich dann das neue Bankenkonstrukt mit 33 Filialen, 32 SB-Filialen und über 50.000 Mitgliedern. Rund 700 Mitarbeitende wird die Bank, deren Sitz in Starnberg bleibt, dann beschäftigen.

Doch bevor es so weit ist, luden die Vorstände Thomas Vogl, Konrad Hallbuber und Cyrus Ahari zum Bilanz-Pressegespräch in die Landsberger Filiale. „Der VR-Bank geht es gut“, verkündete der Vorstandsvorsitzende Thomas Vogl gleich zu Beginn und betonte: „Wir sind und bleiben eine verlässliche Konstante in der Region und das trotz der großen Herausforderungen, die wir alle uns stellen müssen.“ Das Geschäftsjahr 2024 sei ein stabiles gewesen, die Bilanzsumme stieg von 3,2 Milliarden Euro im Jahr 2023 auf 3,3 Milliarden Euro und auch das betreute Kundenanlagevolumen hat sich erhöht: um 400 Millionen Euro auf 4,6 Milliarden Euro. Gleichzeitig ist das Kundenkreditvolumen, darin enthalten sind auch die Zahlen der Bausparkassen und Hypotheken, konstant bei drei Milliarden Euro geblieben.

DIe neue VR-Bank Starnberg-Zugspitze will Prozesse optimieren und Herausforderungen besser meistern

Die Frage, warum zwei gut aufgestellte Banken überhaupt fusionieren, beantwortete Vogl so: „Wir haben keinen Zwang, können aber viele Herausforderungen gemeinsam besser meistern, Prozesse optimieren und so einen größeren Vorteil für unsere Kunden schaffen.“ Mit der neuen Bank erreiche man eine Unternehmensgröße, die zukunftssicher sei. Zu den Prozessen, die das Geldinstitut in die Zukunft führen sollen, gehört beispielsweise „VRoni“, ein sogenannter Sprachbot im Service-Center, mit dem Überweisungen oder Auftragsänderungen durchgeführt werden können. Aber auch die Generationenberatung, überschrieben mit „Wealth-Management“, die sich auf eine strategische Unterstützung der Nachfolge- oder Generationenplanung spezialisiert hat, wie Vorstand Cyrus Ahari berichtete.

Auch trage man dem demografischen Wandel Rechnung. „Etwa die Hälfte unserer Mitarbeitenden scheidet in den kommenden zehn Jahren altersbedingt aus“, erläutert Konrad Hallhuber, der Finanzvorstand der VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg. Dieser Entwicklung gelte es, etwas entgegenzusetzen. Das soll unter anderem dadurch gelingen, dass vermehrt auf die Ausbildung von Nachwuchskräften geachtet wird. Derzeit sind in der VR-Bank 19 Auszubildende beschäftigt, die in der Regel alle nach ihrer Ausbildung im Unternehmen bleiben können. Auch habe man im vergangenen Jahr 17 Quereinsteiger ausgebildet. Übrigens sind bei der VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg Menschen aus rund 15 Nationen beschäftigt.

Der demografische Wandel macht sich auch bei der VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg bemerkbar

Mit, aber nicht nur durch die Fusion mit der VR-Bank Werdenfels, soll auch die Zahl der Genossenschaftsmitglieder deutlich erhöht werden. Ziel ist, dass jeder zweite Kunde der neuen Bank Genossenschaftsmitglied wird.

Wie es sich für ein Bilanz-Gespräch gehört, wurden noch weit mehr Zahlen vorgelegt: Mit 49000 Euro engagierte sich die Bank 2024 am Projekt „Crowdfunding“, pflanzte 400 Bäume, spendete fast 250.000 Euro an Einrichtungen in der Region und zahlte 2024 6,1 Millionen Euro Steuern voraus.