VR-Classic-Car-Rallye lässt die Herzen von Oldtimer-Fans höher schlagen

Manchmal braucht es nur einen Augenblick, ein Knattern, ein Glänzen in der Sonne – und man ist mittendrin statt nur dabei: In einer anderen Zeit, einer Welt, in der Autos noch Charakter hatten und jedes Fahrzeug seine eigene Geschichte erzählen konnte. So war es, als sich zum achten Mal die Motoren bei der VR-Classic-Car Rallye startbereit machten und die Herzen von Oldtimer-Fans höherschlagen ließen.

Bereits früh am Morgen füllte sich laut einer Pressemitteilung der VR-Bank Landsberg-Ammersee der Fuggerplatz in Kaufering mit Leben. Die liebevoll gepflegten Klassiker der 60er, 70er und 80er Jahre bereiteten sich auf ihre große Ausfahrt vor. Auch echte Raritäten wie eine Simca Ariane oder ein ehrwürdiger Unimog reihten sich in die Parade ein.

52 Teams gingen auf die rund 130 Kilometer lange Strecke durch den Landkreis. Nicht nur fahrerisches Können, sondern auch Wissen, Teamgeist und Humor waren gefragt. Nach der ersten Station beim Autohaus Kohler in Hurlach ging es weiter zum Dorfladen in der Gemeinde.

Der Zieleinlauf ist auf dem Flößerplatz

Der Weg führte die Fahrerinnen und Fahrer schließlich zu einem Abstecher nach Buchloe, wo sie knifflige Fragen von den Alpina-Classic-Experten zur 60-jährigen Firmengeschichte beantworten mussten. Während der Mittagspause in Dießen konnten die Fahrzeuge auf dem Untermüllerplatz bestaunt werden.

Bei der Firma Lebus und dem ursprünglichen Autohaus Schaller standen kleinere Aufgaben an, und bei der Bäckerei Klas in Hofstetten eine Fahrprüfung. Der letzte Stopp vor dem Zieleinlauf war die Station der Stadtwerke Landsberg mit einem kreativen Aufgabenmix, bevor die Oldtimer auf dem Flößerplatz in Landsberg ins Ziel einrollten. Platz 1: Herbert Lutzenberger, Team „HeLu“, Fiat 500; Platz 2: Thomas Bork, „eMeR Two“, Toyota MR2; Platz 3: Christoph Schaller, „S-Team“, Nissan Datsun Patrol. (AZ)