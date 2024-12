Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall in Wabern

Ein hoher Sachschaden ist am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall in Wabern entstanden. Dabei waren zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.

Wie die Polizei meldet, befuhr ein 29-jähriger Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg mit seinem Pkw die Hofmarkstraße in Wabern. Dabei kam er mit seinem Wagen etwas zu weit auf die linke Fahrspur, auf der ein 47-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, mit seinem Pkw in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstand. Die beiden Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt, teilt die Polizei mit. (AZ)