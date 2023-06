Gegen Baum: Mutter verunglückt mit drei Kindern

Bei Wabern kracht das Auto einer Frau gegen einen Baum. Warum der Wagen von der Straße abkam, ist unklar.

Zwei Schwerverletzte und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag zwischen Wabern und Pestenacker ereignet hat.

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 30-jährige Autofahrerin aus dem nördlichen Landkreis Landsberg gegen 13.05 Uhr auf der Staatsstraße 2052 von Wabern in Richtung Pestenacker. Bei ihr im Fahrzeug befanden sich ihre drei Kinder.

Die Fahrerin und ihr Sohn müssen nach dem Unfall ins Krankenhaus

Aus noch ungeklärter Ursache kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Dabei wurden alle vier Insassen verletzt, die Verursacherin sowie einer ihrer Söhne so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 8500 Euro. (AZ)

