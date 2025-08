Wachstum der Stadt: Wie die neue Bevölkerungsprognose zustande kommt

Wie stark wird Landsberg in den kommenden Jahren wachsen? Und in welchem Umfang sollte die Stadt potenzielles Bauland ausweisen? Damit hatte sich jüngst der Stadtrat beschäftigt. Eine wichtige Grundlage ist dabei die neue Prognose zum Bevölkerungswachstum, in der bis 2042 von einem jährlichen Wachstum von 0,5 Prozent ausgegangen wird. Gunter Schramm vom Nürnberger Büro Planwerk erklärte nun in einer Sitzung, wie dieser Wert zustande kommt.

Die Bevölkerungszunahme in Landsberg lag bisher im langjährigen Mittel – je nach Wahl des Betrachtungszeitraums – zwischen 0,55 Prozent und einem Prozent. In einer Stadtratssitzung vor zwei Wochen, als es um Anpassungen im Flächennutzungsplan und Potenzialflächen für Wohnen und Gewerbe ging, bezeichnete Christian Hettmer (CSU) ein Wachstum von 0,5 Prozent daher als „Wunschwachstum“. Er forderte, dass die neueste Bevölkerungsprognose im Stadtrat vorgestellt und näher erläutert wird.

In der Bevölkerungsprognose findet sich nun ein lineares Wachstum

Das Nürnberger Büro Planwerk hat in der Prognose drei verschiedene Varianten herausgearbeitet. Insbesondere relevant ist jene mit einem gemäßigten Wachstum, die sich aus den von der Bauverwaltung vorgesehenen Wohnbaupotenzialen ableitet. Ausgegangen wird in den Berechnungen von aktuell 29.257 Einwohnerinnen und Einwohnern – die offiziell vom Bayerischen Landesamt für Statistik festgestellte Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2024. Bei einem jährlichen Wachstum von 0,5 Prozent könnten im Jahr 2042 rund 32.000 Menschen in Landsberg leben.

Planwerk erstellt die Prognosen der Stadt seit 2011. Und das Büro sei rückblickend in den vergangenen Jahren „gar nicht so schlecht“ gelegen, sagte Hettmer. Dabei habe es meist Parallelverschiebungen auf der Zeitachse gegeben, weil es mit dem Baufortschritt nicht so vorangegangen sei, wie ursprünglich angenommen. In der aktuellen Bevölkerungsprognose stellt Hettmer nun jedoch ein festgelegtes, lineares Wachstum fest und wollte von Gunter Schramm wissen, wie es dazu gekommen ist.

Das Bauamt bietet weniger Flächen an

Laut dem Planwerk-Vertreter, der in der Sitzung per Video zugeschaltet war, ist schlicht „eine unheimlich große Anzahl“ an potenziellem Bauland herausgenommen worden. Ein Wachstum von 0,5 Prozent sei vor diesem Hintergrund in Abstimmung mit dem Bauamt als realistisch erachtet worden. Der Siedlungsdruck werde in der Stadt ohnehin „so stark ankommen, wie sie Flächen anbieten“, so Schramm. Hettmer erneuerte seine Bedenken, dass ein knappes Angebot zu einem Anstieg der Grundstückspreise und Mieten in Landsberg führe.

In den Entwurf des Flächennutzungsplans wurden in der vorherigen Sitzung Wohnbauentwicklungsflächen am Reischer Talweg (4 Hektar) und nahe der Ahornallee (1,2 Hektar) aufgenommen. Außerdem sind in diesem Flächen innerhalb von Bebauungsplänen zu finden, die sich aktuell in Aufstellung befinden, wie das Baugebiet an der Staufenstraße. Laut Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) ist der Entwurf bewusst mit einem Delta geplant, um „Flexibilität in der Grundstückswirtschaft“ zu wahren.