Wärmeplanung in Kaufering: „Am Ende wird entscheidend sein: Was kostet die Kilowattstunde?“

Der Markt Kaufering will bis 2040 eine klimafreundliche Wärmeversorgung erreichen. Wie das gelingen kann, zeigte Alexander Steber von der Firma MaxSolar bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats. Mit der Präsentation des Zielszenarios und der Umsetzungsstrategie tritt die kommunale Wärmeplanung in ihre entscheidende Phase ein.

„Wir wissen jetzt, was möglich ist – und wo wir hinwollen“, erklärte Steber. Auf Grundlage der umfangreichen Bestands- und Potenzialanalyse sei das Ziel klar definiert: Bis 2040 sollen in Kaufering keine fossilen Brennstoffe mehr eingesetzt werden. Stattdessen setzt die Gemeinde auf eine Kombination aus erneuerbaren Energiequellen, effizienter Nutzung und einem Ausbau der Wärmenetze.

„Wir können aufzeigen, wie die einzelnen Cluster künftig versorgt werden können.“

Laut Steber wird das Gemeindegebiet künftig in verschiedene Versorgungscluster eingeteilt. Für dicht bebaute Bereiche eigne sich die zentrale Fernwärmeversorgung, während in locker bebauten Zonen eher dezentrale Lösungen wie Wärmepumpen oder Biomasseheizungen sinnvoll seien. „Es gibt keine verbindliche Aussage für einzelne Haushalte, aber wir können aufzeigen, wie die einzelnen Cluster künftig versorgt werden können“, so der MaxSolar-Berater.

Wichtiger Bestandteil der Strategie ist der Ausbau des bestehenden Wärmenetzes, das bereits heute rund 360 Anschlüsse versorgt. „Ich würde sagen, das Gemeindegebiet hat mit großer Wahrscheinlichkeit eine Wärmenetz-Eignung“, meinte Steber optimistisch. Auch das Industriegebiet eigne sich für eine zentrale Versorgung. Der Markt verfüge damit über gute Voraussetzungen. „Da können sich andere Kommunen eine Scheibe abschneiden“, betonte Steber.

Wasserstoff ist für den Endverbraucher wahrscheinlich auch zukünftig keine Option

Zentrale Fragen seien nun Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit. „Am Ende wird entscheidend sein: Was kostet die Kilowattstunde?“, betonte Steber. Der Markt biete derzeit „sehr gute Preise bei der Fernwärme“. Wasserstoff spiele dagegen vorerst nur eine theoretische Rolle. „Viel wird darüber geredet, aber keiner weiß, wann er kommt. Für Endkunden wird er auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung stehen, höchstens für die Schwerindustrie“, so seine Einschätzung. Dennoch müsse man ihn als Option betrachten, ähnlich wie Erdgas: „Unwahrscheinlich, aber wir müssen irgendwo ansetzen.“

Die nächsten Schritte sehen vor, konkrete Maßnahmen und Szenarien zu entwickeln: von der Erweiterung bestehender Netze über Machbarkeitsstudien für Großwärmepumpen bis hin zur Prüfung geothermischer Potenziale. Die Wärmeplanung soll alle fünf Jahre fortgeschrieben werden. „Das soll kein Papier bleiben, das in der Schublade verschwindet“, sagte Steber. Vielmehr solle sie als lebendiger Leitfaden dienen, der kontinuierlich an neue Rahmenbedingungen angepasst wird, etwa an steigende CO₂-Preise. Diese liegen derzeit bei 55 Euro pro Tonne, könnten laut Potsdam-Institut aber bis 2030 auf 130 Euro steigen.

Bis zum 8. November können Bürgerinnen und Bürger über einen QR-Code auf der Webseite des Marktes Rückmeldungen zur Planung geben. Am 13. November findet eine öffentliche Informationsveranstaltung statt.

Der European Energy Award wurde in Deutschland abgesetzt

Neben dem Wärmeplan stand im Marktgemeinderat auch die Absetzung aus dem European Energy Award (EEA) auf der Tagesordnung. Projektleiter Martin Sambale berichtete, dass das erfolgreiche, aber inzwischen ausgelaufene Programm durch ein neues Konzept ersetzt wird, das gemeinsam mit Baden-Württemberg entwickelt wurde. Unter dem Titel „Klimastadt, Klimagemeinde, Klimalandkreis“ soll das neue Modell künftig schlanker und praxisnäher gestaltet sein. Kaufering wird weiterhin mitmachen: Die jährlichen Kosten liegen bei rund 10.000 Euro pro Jahr. Ein Dashboard zur Klimakommunikation für Bürgerinnen und Bürger ist bereits geplant, ebenso Workshops zur Weiterentwicklung des kommunalen Klimafahrplans.