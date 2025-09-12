Bei den neuen Pächtern des Wirtshauses Waitzingers steht Familie im Vordergrund

Das Wirtshaus Waitzingers in Landsberg hat eine lange Tradition. Diese wird nun von einer neuen Pächterfamilie weitergeführt, welche weiterhin gut-bürgerliche Küche serviert. Die ehemaligen Pächter erklären, wieso sie das Waitzingers nach knapp fünf Jahren abgeben. Die neuen Leiter verraten, wieso ein großes Gastronomie-Problem bei ihnen keine Rolle spielt.

Seit 2020 führten die Gastronomen Claus Moritz und Dominik Wagmann das Landsberger Wirtshaus Waitzingers. Sie betreiben zusammen ebenfalls das Hellmairs in Landsberg. Moritz betreibt mit zudem noch das Moritz in Landsberg und den Sommerkeller in Igling. Dieses Jahr trafen die beiden eine Entscheidung: Sie geben die Pacht des Waitzingers ab, unter anderem, um sich auf das Hellmairs zu konzentrieren. Doch auch betriebliche Schwierigkeiten spielten eine Rolle. „Personalsuche und die aktuelle Wirtschaft haben ihre Schattenseiten. Im Waitzingers hatten wir leider mehrmals Probleme mit den Köchen, und so ein Lokal steht und fällt natürlich mit der Küche“, erklärt Dominik Wagmann. „Wir konnten der Nachfrage nicht mehr gerecht werden.“

Die Gastronomie kämpft mit dem Fachkräftemangel

Gutes und motiviertes Fachpersonal zu finden, sei in der Gastro-Branche grundsätzlich schwierig. Besonders Küchen-Personal sei derzeit schwer zu finden. „Es kommen wenige Jungköche nach“, sagt der Gastronom. Das kann laut ihm verschiedene Gründe haben: Die Arbeit sei zwar finanziell lukrativ, aber auch stressig und mit viel Druck verbunden. Im Helllmairs klappt der Betriebsalltag laut Wagmann besser – womöglich wegen der unterschiedlichen Konzepte der beiden Restaurants. Während das Hellmairs etwa den ganzen Tag über geöffnet ist, gilt beim Waitzingers ein sogenannter Teildienst: Mittags und abends ist das Lokal geöffnet, dazwischen hat es geschlossen und die Arbeitskräfte müssen eine unbezahlte Pause einlegen. „Teildienst ist für keinen Mitarbeitenden richtig lukrativ“, so Wagmann.

Trotz der Pachtabgabe sei es den beiden Gastronomen wichtig gewesen, dass es im Waitzingers weitergeht. „Wir haben viel Herz und Seele in das Waitzinger gesteckt. Das soll für Landsberg erhalten bleiben“, sagt Wagmann. Von mehreren Bewerbern, die das Lokal weiterführen wollten, entschieden sich Wagmann und Moritz schließlich für die Brüder Hani Ameen, der die Geschäftsführung übernimmt, und Khalil Ameen, der als Küchenchef fungiert.

Für die Familie Ameen geht mit der Pacht ein Traum in Erfüllung

Für die Brüder ist es ein langgehegter Traum, der mit der Übernahme des Waitzingers in Erfüllung geht. „Wir wollten uns schon lange selbstständig machen und als Familie gemeinsam arbeiten“, sagt Hani Ameen. Den Hotelbetrieb übernehmen sie ebenfalls. In der Gastronomie haben die gebürtigen Iraker bereits viel Erfahrung. Der 26-jährige Hani Ameen hat eine Ausbildung zum Restaurantfachmann absolviert und arbeitet seit sechs Jahren in der Branche. Der 35-jährige Khalil Ameen arbeitet seit 16 Jahren in der Gastronomie. „Ich habe in der bayerischen Küche angefangen, das ist mir direkt ins Herz gegangen. Mein damaliger Küchenchef hat mir alles beigebracht“, sagt er. Besonders stolz ist er auf sein Gulasch.

Das Waitzingers in Landsberg ist schon lange stadtbekannt. Foto: Thorsten Jordan

Schon seit einiger Zeit waren die Brüder auf der Suche nach einem geeigneten Lokal mit bayerischem Flair. Am Waitzingers gefalle den Brüdern besonders der „wunderschöne Biergarten“ mit dem Spielplatz für Kinder und die Tradition hinter dem Gasthaus. „Das Waitzingers hat eine lange Geschichte mit Familienunternehmen. Das hat uns angesprochen“, sagt Hani Ameen. „Wir wollten als Familie aufmachen.“ Das haben sie nun umgesetzt. In der Küche arbeiten ausschließlich Familienmitglieder. „Das kommt quasi alles aus einer Hand“, sagt Küchenchef Ameen schmunzelnd. Ein großer Vorteil für die Gastronomen: „Personalmangel gibt es bei uns nicht“, sagt Hani Ameen.

Das Konzept im Waitzingers bleibt überwiegend gleich wie bei den vorigen Pächtern. Neuerdings wird jedes Wochenende von 10 bis 11.30 Uhr Frühstück mit Weißwürsten, Leberkäse und Ähnlichem angeboten, bevor die warme Küche startet. Die offizielle Eröffnung des Waitzingers unter neuer Leitung findet am kommenden Samstag, 13. September, statt. „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Familientraum erfüllt haben und dass es losgeht“, sagt Hani Ameen. Das Waitzingers hat von nun an von Montag bis Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr und von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Die Check-in-Zeiten des Hotels sind Montag bis Sonntag von 12 bis 14 Uhr und von 17 bis 21 Uhr. Reservierungen für das Restaurant und das Hotel sowie für individuelle Feiern sind über die Website möglich.