So wird der Borkenkäfer aus der Luft geortet

Die Klimaveränderungen begünstigen die Entwicklung der Borkenkäfer in den Fichtenwäldern auch in der Region Landsberg, insbesondere der Arten „Buchdrucker“ und „Kupferstecher“. Nur ein effizientes Bekämpfungsmanagement kann die Gefahr für eine Massenvermehrung und großer Kahlflächen reduzieren. Das teilt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck in einer Pressemeldung mit. Das Amt hat in seinem Dienstgebiet eine Befliegung veranlasst, um befallene Bäume schnell von oben zu entdecken.

Bei einem Flug mit einem Kleinflugzeug wurden von den Privat- und Gemeindewäldern der sechs Forstreviere in den Landkreisen Dachau, Fürstenfeldbruck und Landsberg Luftaufnahmen angefertigt. Die Revierleitungen werten die entstandenen Aufnahmen nun aus und machen die mit Borkenkäfern befallenen Bäume ausfindig. Dabei können sie befallene Bäume meist sehr genau zuordnen. Die zuständige Försterin oder der zuständige Förster meldet sich nach einem Fund per Brief, E-Mail oder Anruf direkt beim betroffenen Waldbesitzenden.

Regelmäßig kontrollieren und befallene Bäume aus dem Wald schaffen

Da es sich bei der Befliegung um eine Momentaufnahme handelt, sollten die Waldbesitzenden auf jeden Fall in den kommenden Monaten ihre Wälder weiterhin alle zwei Wochen kontrollieren, um den Schaden zu begrenzen. Befallene Bäume müssen laut Pressemeldung im Bestand erkannt, gefällt, möglichst schnell aus dem Wald gebracht und mit mindestens 500 Meter Abstand zum nächsten Fichtenbestand zwischengelagert werden. Um das weitere Vorgehen zu erklären, führt das Amt für die betroffenen Waldbesitzenden zudem Schulungsveranstaltungen durch. Wichtig für Waldbesitzer ist es zu wissen, dass der Freistaat Bayern die insektizidfreie Borkenkäferbekämpfung fördert. (AZ)

Für ein Beratungsgespräch können sich Waldeigentümer mit ihrer zuständigen Försterin oder ihrem zuständigen Förster in Verbindung setzen. Diese finden Sie mit dem Försterfinder unter: https://www.waldbesitzer-portal.bayern.de/service/foersterfinder/index.html