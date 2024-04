Auto auf Friedhofsparkplatz in Walleshausen zerkratzt

Unbekannte schlagen am Sonntagvormittag zu. Die Polizei sucht jetzt Zeugen der Tat.

Bereits am Sonntag ist ein am Parkplatz des Friedhofs in Walleshausen geparkter Pkw beschädigt worden. Jetzt sucht die Landsberger Polizei Zeugen der Tat.

Laut Polizeibericht zerkratzte ein Unbekannter zwischen 9.27 und 11.59 Uhr die hintere linke Fahrzeugtüre des Autos. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

