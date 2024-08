Betrunkener Radfahrer attackiert Polizeibeamte

Am Samstagabend ist die Polizei Landsberg zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer in Walleshausen gerufen worden. Ein Mann war in der Ortschaft mit seinem Fahrrad alleinbeteiligt gestürzt und klagte über Schmerzen.

Da die Beamten bei Behandlungsmaßnahmen laut Polizeibericht starken Alkoholgeruch bei dem Mann feststellten, sollten bei ihm nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus weitere Maßnahmen durch die Polizei erfolgen. Denn auch das Radfahren ist unter zu großem Alkoholeinfluss verboten und stellt eine Straftat dar.

Da der Mann mit den Maßnahmen nicht einverstanden war, wehrte er sich vehement und leistete erheblichen Widerstand. Zwei Polizisten wurden dadurch leicht verletzt, so die Polizei. Gegen den Mann wurden in der Folge mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Verkehr. (AZ)