Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Walleshausen: Neue Bälle für die C-Juniorinnen

Walleshausen

Neue Bälle für die C-Juniorinnen

Der Bayern Fan Club Geltendorf unterstützt die neu gegründete Mädchenmannschaft SG SV Prittriching / SG Nordkreis LL.
Von Franz Zacherl für FV Walleshausen
    • |
    • |
    • |
    Die C-Juniorinnen der SG SV Prittriching / SG Nordkreis LL mit ihren neuen Fußbällen.
    Die C-Juniorinnen der SG SV Prittriching / SG Nordkreis LL mit ihren neuen Fußbällen. Foto: Franz Zacherl

    Große Freude bei der neu gegründeten C-Juniorinnen-Mannschaft der Spielgemeinschaft SV Prittriching / FV Walleshausen / SC Egling / FC Scheuring und den beiden Trainern Michaela Täubrich (Erste von links) und Jürgen Götz (Zweiter von links). Der Bayern Fan Club Geltendorf sponsorte den Mädels 15 neue Trainingsbälle. Übergeben wurden die Fußbälle vom Vorstand Patrick Kalkschmidt (mittlere Reihe, Erster von rechts).

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden