Neue Bälle für die C-Juniorinnen

Große Freude bei der neu gegründeten C-Juniorinnen-Mannschaft der Spielgemeinschaft SV Prittriching / FV Walleshausen / SC Egling / FC Scheuring und den beiden Trainern Michaela Täubrich (Erste von links) und Jürgen Götz (Zweiter von links). Der Bayern Fan Club Geltendorf sponsorte den Mädels 15 neue Trainingsbälle. Übergeben wurden die Fußbälle vom Vorstand Patrick Kalkschmidt (mittlere Reihe, Erster von rechts).

