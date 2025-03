Kupferdiebe in Walleshausen und Petzenhausen

Vergangene Woche kam es laut Polizeibericht zu mehreren Diebstählen von Kupfer im Bereich Walleshausen und Petzenhausen. Dabei wurde ein an der Kirche in Petzenhausen montiertes Fallrohr entwendet, ebenso wie die Abdeckung eines Feldkreuzes an der Kreisstraße LL12 nördlich von Walleshausen.

Am Mittwoch, 26. März, zwischen 10 und 11.30 Uhr, entfernte ein Mann zudem mehrere an der Kirche in Walleshausen angebrachte Kupferfallrohre. Er wird laut Polizei wie folgt beschrieben: rund 25 Jahre, 1,70 Meter groß und schlank, er trug weder Bart noch Brille.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei unter Telefon 08191/932-0. (AZ)