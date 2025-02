Schützenkönige in Walleshausen

Über den Jahreswechsel wurden an mehreren Schießabenden in Walleshausen die neuen Könige ermittelt. In vier Disziplinen versuchten die Schützen ihr Glück.

Bei der Jugend wurde Stefan Zeisberger mit einem 197,4 Teiler neuer Schützenkönig. Zweiter wurde Jonathan Zacherl, vor der Drittplatzierten Pia Donderer. Auch die Auflageschützen konnten wieder einen neuen König ausmachen. Hier gelang Werner Weh ein hervorragender 8,5 Teiler, gefolgt vor Josef Bernhard und Josef Weh. Wie im Vorjahr wurde Peter Huber abermals Schützenkönig mit der Luftpistole. Er erzielte einen 50,9 Teiler und ließ damit die Konkurrenz weit hinter sich. Zweiter in dieser Klasse wurde Egon Grandl, vor Manfred Donderer. Die Gewehrschützen haben traditionell die älteste und damit größte Kette. Hans Mutter wurde mit einem 16,9 Teiler König in dieser Klasse. Wurstkönig wurde Johannes Weißenbach mit einem 21,0 Teiler und Brezenkönig Franz Zacherl, der einen 23,7 Teiler hatte. Beim traditionellen Schützenball in der Paartalhalle wurden die neuen Könige vorgestellt.

