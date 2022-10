Walleshausen

Streit um Kirchengeläut in Walleshausen

Andreas Waldegger vor der Kirche Mariä Himmelfahrt in Walleshausen. Er wohnt in der Nachbarschaft und sieht durch das Angelusgeläut um 5 Uhr morgens seine Nachtruhe gestört.

Plus Morgens um 5 Uhr ertönen die Glocken. Anwohner Andreas Waldegger macht sich für eine Verlegung auf einen späteren Zeitpunkt stark. Pfarrer Thomas Wagner sichert das zunächst auch zu, macht aber aus zwei Gründen einen Rückzieher.

Morgens um 5 Uhr läuten die Glocken von Mariä Himmelfahrt in Walleshausen. Für Andreas Waldegger ein tägliches Ärgernis, wie er sagt. „Ich kann danach nicht mehr einschlafen“, erklärt er. Den Kontakt mit Pfarrer Thomas Wagner suchte er wegen des Themas Ende vergangenen Jahres und bat um eine Verlegung des Angelusläutens von 5 Uhr nach hinten. In einer Mail an Silvester sagte der Pfarrer dies auch zunächst zu, machte dann aber aus zwei Gründen einen Rückzieher. Waldegger hingegen sagt, er habe nie eine Erklärung dazu bekommen, weswegen er sich nun an unsere Redaktion gewandt habe.

