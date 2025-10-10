Mit „Viele schaffen mehr“, der neuen Crowdfunding-Plattform der Raiffeisenbank Lechrain eG (rb-lechrain.de/crowdfunding), konnten gezielt Spenden für die seit langem anstehende Sanierung der Tennisplätze gesammelt werden. Mit einem wichtigen Plus: Die Raiffeisenbank Lechrain eG beteiligte sich selbst finanziell an dem Projekt. So wurden innerhalb kürzester Zeit mehr als 10.000 Euro gesammelt – 5.000 Euro davon durch die Raiffeisenbank selbst. Rechtzeitig zur Feier des 50-jährigen Bestehens der Abteilung Tennis des FV Walleshausen wurden die beiden sanierten Plätze dem Spielbetrieb übergeben.

Icon vergrößern Alle Teilnehmer des Kinder-Turniers mit ihrem Trainer-Team. Foto: Anja Koob Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Alle Teilnehmer des Kinder-Turniers mit ihrem Trainer-Team. Foto: Anja Koob

Mit einem Kinderturnier starteten die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Tennisabteilung. Die Minis spielten im Modus „Jeder gegen Jeden“, die großen Kids maßen sich in wechselnden Mixed-Doppel-Paarungen auf dem Platz. Hier zeigte sich deutlich die erfolgreiche Jugendarbeit der vergangenen drei Jahre. Zum Jubiläumsturnier wurden die befreundeten Vereine Weil und Merching eingeladen. Der Tag begann mit Sektempfang und Weißwurstfrühstück. Leider durchkreuzte immer wieder Regen die Turnierpläne. Doch davon ließen sich die Teilnehmer nicht entmutigen. Sobald es trocken wurde, fanden sich Vierergruppen zusammen. Kaum war ein Match beendet, standen bereits die nächsten Doppel bereit - Tennis ohne festen Spielplan, aber mit viel Freude. Neben dem Sport kam auch das leibliche Wohl und die Geselligkeit nicht zu kurz. Der Abend wurde vom Vereinsmitglied Herbert und dessen Freund Erich musikalisch umrandet. Besonders zu erwähnen ist der Besuch der langjährigen Wegbegleiter Alois und Otto, die den Verein über viele Jahre entscheidend geprägt haben. Es war eine große Freude und Ehre, beide an diesem besonderen Tag begrüßen zu dürfen. Trotz des wechselhaften Wetters blickt die Tennisabteilung auf ein rundum gelungenes Fest zurück, geprägt von Gemeinschaft, Fairplay und der Freude am Tennissport.

