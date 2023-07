Wo in Walleshausen Pflegenotstand herrscht

Bei der Bürgerversammlung in Walleshausen wird lebhaft diskutiert: Es geht unter anderem um den Pfarrhof, den Verkehr und um die Paartalhalle.

Deutlich größer als im Hauptort war das Publikum bei der Bürgerversammlung in Walleshausen. Einige der in Geltendorf angesprochenen Themen bewegten auch die Walleshauser. Das war einmal der Radweg von Geltendorf über Kaltenberg bis nach Walleshausen und weiter nach Egling. Bürgermeister Robert Sedlmayr ( ÖDP) hatte in seinem Bericht gesagt, dass für die Ausschreibung der für den August zugesagte Förderbescheid abgewartet werde.

In Walleshausen beschwerte sich ein Bürger massiv über die Verzögerungen, die, weil die Preise steigen und steigen, sehr viel Geld kosteten. Laut Naumann „gibt es keine Verzögerungen. Wir mussten lediglich im Januar Nachträge einreichen, um die volle Förderung (50 Prozent) zu erhalten.“ Das Motto des Aktionsbündnisses Leader sei, „Bürgerinnen und Bürger gestalten ihre Heimat“. Entsprechend sei bürgerschaftliches Engagement gefordert und werde gefördert, antwortete der Bürgermeister auf die Frage, ob denn die Gemeinde hier etwas mache.

Die Paartalhalle in Walleshausen hat für den Bürgermeister nicht erste Priorität

Die Paartalhalle: Er bitte um Geduld, hatte Sedlmayr gesagt. „Sie ist nutzbar, sie ist im Fokus, aber sie ist nicht erste Priorität.“ Das Dach mit den nicht mehr festen Schrauben sei doch großes Thema gewesen, monierte ein Bürger. Das wäre doch das Wichtigste, das sollte doch begutachtet und dann gerichtet werden. „Die Sanierung von öffentlichen Gebäuden ist schwierig“, sagte der Bürgermeister, „da gibt es Vorschriften und Fördermittel nur, wenn diese eingehalten werden.“ Im Übrigen sei eine Sporthalle keine Pflichtaufgabe der Gemeinde, Feuerwehr und Kinderbetreuung seien wichtiger.

Warum jetzt wieder Hochwasserschutz, fragte ein Walleshauser, für Grundstücke im Schutzgebiet bedeute das eine massive Abwertung. Die Gebiete seien juristisch festgesetzt, betonte Sedlmayr und im Übrigen sei nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre Schutz notwendig. Am Dorfplatz soll es eine neue Straßenführung geben, hatte eine Bürgerin gehört. Das bejahte der Bürgermeister. Grund sei, dass die Dr.-Hundt-Straße, die dort in die Kaltenberger Straße mündet, laut Staatlichem Bauamt im 90-Grad-Winkel einmünden müsse. Ein gewünschte Tempo 30 auf der durch den Ort führenden Kreisstraße könne nur mit einem triftigen Grund eingeführt werden. „Wofür brauchen wir einen Gehsteig in Walleshausen?“ Bei der Frage wurde ebenfalls auf eine andere Behörde verwiesen: „Der Kreis erneuert die Straße nur mit Gehsteigen“, lautete die Antwort. Der Schwerlastverkehr müsse raus aus dem Ort, wurde gefordert, die Brechanlage in der südlichen Kiesgrube müsse eine eigene Zufahrt bekommen.

Eine Pflegeeinrichtung als Lösung für den Pfarrhof in Walleshausen?

Im Hinblick auf Pflege müsse sich jede Gemeinde Gedanken machen, merkte ein Bürger an. Der Walleshauser Pfarrhof, derzeit noch Eigentum der Kirche, sei doch dafür wie gemacht. Wie es dort weitergeht? Die Gemeinde solle unterstützend tätig werden, hieß es. Das Thema sei seit einem Jahr bekannt, „uns fehlen aber belastbare Zahlen“, merkte der Bürgermeister an. Es müssten Nutzer bekannt sein, denn es müsse Einnahmen geben, führte er weiter aus.

Einen „Pflegenotstand“ sah ein Bürger eher auf Straßen und Plätzen im Gemeindebereich: Ortsschilder hingen schief, der Weg zum Beerenmoosgraben sei fast nicht nutzbar, eine Fußgängerbrücke sei zusammengestürzt, der Übergang am Bahnhof Walleshausen „ein Saustall“, auf der Straße Richtung Unfriedshausen gebe es viele Schlaglöcher – und natürlich auch die Paartalhalle: „Pflege ist doch das mindeste, da ist die Gemeinde in der Pflicht.“

E-Ladesäulen gibt es derzeit keine im Gemeindebereich, die Stadtwerke Fürstenfeldbruck planen aber acht davon im Bereich des Bahnhofs. Eine Fernwärmeversorgung sei derzeit ebenfalls nicht möglich, im Gemeindebereich gebe es zwar eine Biogasanlage, deren Energie decke zum Teil bereits den Bedarf des Betreibers.