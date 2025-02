Warum das Geltendorfer Wohnbauprojekt am Bahnhof stockt

Was haben Geltendorf und Stuttgart 21 gemeinsam? Es ist die „Freistellung von Bahnbetriebszwecken“, auf die in beiden Kommunen seit längerer Zeit gewartet wird. Bei der jüngsten Geltendorfer Gemeinderatssitzung kam das recht leidige Thema bei einem eigentlich harmlosen Tagesordnungspunkt zur Sprache. Es ging um Billigungs- und Auslegungsbeschluss des Bebauungsplans Geltendorf Süd.

Bürgermeister Robert Sedlmayr (ÖDP) teilte mit, dass noch ein Antrag auf Freistellung von Bahnbetriebszwecken für mehrere Grundstücke und auch die Straße „Am Bahnhof“ laufe. Gestellt wurde dieser vor eineinhalb Jahren, seither warte die Verwaltung auf einen Bescheid. Grund für die Verzögerung ist laut Sedlmayr die Novellierung und damit Verschärfung des entsprechenden Paragrafen Ende 2023. Seitdem werden Eisenbahnflächen nur noch entwidmet, wenn dies „von überragendem öffentlichem Interesse“ ist. Wie Sedlmayr weiß, hat die dafür zuständige Bundeseisenbahnbehörde seitdem Freistellungsanträge in mehr als 150 Fällen abgelehnt.

In Geltendorf sollen wie in Stuttgart Wohnungen gebaut werden

Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag hat jetzt die Rückkehr zur bis Ende 2023 gegoltenen Vorschrift für die Entwidmung gefordert. Die Fraktion begründet dies damit, dass durch die Verschärfung einvernehmlich vereinbarte Nutzungsänderungen nicht gesichert seien und langjährige Planverfahren gestoppt werden müssen.

Hier ist die Gemeinsamkeit: In Geltendorf möchte die Gemeinde auf einem von der Bahn erworbenen Grundstück zwölf Wohneinheiten mit sozialverträglichen Mieten schaffen, in Stuttgart soll dies, allerdings mit immensen Ausmaßen – die Rede ist von bis zu 5700 Wohneinheiten – auf den ehemaligen oberirdischen Gleisanlagen entstehen. Vor einigen Tagen fand zu dem Antrag der CDU/CSU-Fraktion eine Expertenanhörung statt, die ein uneinheitliches Bild ergab. Die Experten waren durchaus geteilter Meinung, was „überragendes öffentliches Interesse“ ist. So wurde vonseiten der Bahn gefordert, dass „stillgelegte Gleisflächen nie mehr entwidmet werden sollen“, um Erweiterungsmöglichkeiten des Bahnkörpers offenzuhalten. Städteplaner wie der Stuttgarter Bürgermeister für Wohnen und Umwelt fordern die Rückkehr zu den alten Vorschriften. Schließlich habe die Stadt im Jahr 2001 bereits im Vertrauen auf die Genehmigung der Freistellung, die Flächen der Gleisanlagen gekauft.

Bürgermeister Sedlmayr bleibt aber optimistisch

Geltendorfs Bürgermeister Robert Sedlmayr ist trotz allem optimistisch. Er glaube fest daran, dass die im notariell beglaubigten Kaufvertrag verankerte Freistellung genehmigt werde. „Wir sind dafür in Kontakt mit dem Eisenbahnbundesamt“, so der Bürgermeister. „Momentan jedoch können wir nicht abwägen“, der Bebauungsplan Geltendorf-Süd werde unter Vorbehalt ausgelegt. Dort geht es bei der Entwidmung im Übrigen nicht nur um das für sozialen Wohnungsbau vorgesehene Areal. Davon betroffen sind mehrere weitere Grundstücke und die Straße „Am Bahnhof“, von der mehrere Wohnstraßen abgehen.