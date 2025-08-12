24/7-Shops und abends länger einkaufen: Was bringt das neue Ladenschlussgesetz?

Seit August gilt in Bayern ein neues Ladenschlussgesetz. Es löst ein Gesetz aus dem Jahr 1956 ab. „Wir gestalten ein modernes Bayern und gehen mit der Zeit“, sagt Bayerns Arbeitsministerin Ulrike Scharf dazu. Das neue Gesetz schaffe eine Rechtsgrundlage für ohne Personal betriebene Kleinstsupermärkte und verkaufsoffene Nächte an Werktagen. Doch was heißt das konkret in Landsberg? Darf der „Prime Kiosk“ am Eingang zum Klösterl nun tatsächlich rund um die Uhr öffnen? Können die Einzelhändler an bestimmten Tagen unbürokratisch bis 24 Uhr ihre Waren verkaufen?

Viktoria Witzel, die Vorsitzende der Aufmacher, und Ernst Müller, der Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit, sind sich einig, dass das neue Ladenschlussgesetz vieles einfacher macht. So können Städte, Märkte und Gemeinden selbst und ohne Anlass bis zu acht Nächte an Werktagen (Montag bis Samstag) für den Verkauf von 20 bis 24 Uhr festsetzen. Darüber hinaus sind bis zu vier Nächte an Werktagen möglich, an denen Geschäfte eigenständig von 20 bis 24 Uhr öffnen können (zum Beispiel Lesungen in Buchhandlungen). Eine einfache Meldung an die Gemeinde zwei Wochen im Vorfeld reicht. Die Öffnung an Sonn- und Feiertagen bleibt davon jedoch unberührt. Bis zu vier verkaufsoffene Sonn- und Feiertage werden aber unbürokratischer geregelt: Das Gesetz geht dabei davon aus, dass eine Ladenöffnung im Zusammenhang mit einem besonderen Anlass steht.

In der Langen Kunstnacht in Landsberg wollen viele Geschäfte öffnen

Bei den Aufmachern, einer Gemeinschaftsinitiative der Landsberger Innenstadt, beschäftigt man sich schon lange mit dem neuen Ladenschlussgesetz. „Es ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Viktoria Witzel. Ziel der Aufmacher sei eine Belebung der Innenstadt, in der es nach 18 Uhr mitunter sehr ruhig sei. Nun könne, zumindest an bestimmten Abenden, die Frequenz erhöht werden. Bereits während der „Italienischen Nacht“ am Samstag, 23. August, würden einige Geschäfte länger öffnen. Auch für die Lange Kunstnacht wollen viele Einzelhändler die Lockerung nutzen. Noch würden einzelne Meldungen an die Stadt gehen, doch für das nächste Jahr wollen die Aufmacher sich mit der Stadt besprechen, wann ein Termin für eine Art Einkaufsnacht festgesetzt werden kann. „Auch wenn es natürlich nicht leicht wird, alle unter einen Hut zu bringen“, sagt Witzel.

Icon vergrößern Während der Langen Kunstnacht ist die Altstadt von Landsberg gut besucht. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Während der Langen Kunstnacht ist die Altstadt von Landsberg gut besucht. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

Vom neuen Ladenschlussgesetz betroffen sind auch ohne Personal betriebene Kleinstsupermärkte mit bis zu 150 Quadratmetern Verkaufsfläche. Diese dürfen seit August täglich 24 Stunden öffnen – auch an Sonn- und Feiertagen. Bei Bedarf können die Gemeinden die Öffnung an Sonn- und Feiertagen auf ein Minimum von acht Stunden beschränken – etwa um dem Ruhebedürfnis von Anwohnerinnen und Anwohnern entgegenzukommen. Zugelassen ist das übliche Warensortiment eines Supermarkts.

Das alles trifft auf den im späten Frühjahr eröffneten „Prime Kiosk“ am Eingang zum Klösterl zu. Snacks, Getränke, Mystery Packs und mehr werden dort in Automaten angeboten. Vor Inkrafttreten des neuen Ladenschlussgesetzes musste der Automatenkiosk an Sonn- und Feiertagen geschlossen bleiben und durfte werktags nur zwischen 6 und 20 Uhr öffnen. Der Betreiber hatte sich im Vorfeld der Eröffnung des Kiosks an die Regierung von Oberbayern gewandt. Die hatte ihm auf dessen Anfrage zunächst mitgeteilt, dass eine Ladenöffnung an Werktagen im Zeitraum von 20 bis 6 Uhr des Folgetags, am Vorabend von Sonn- und Feiertagen jedoch nur bis 24 Uhr, widerruflich geduldet wird. Doch nachdem von Seiten der Nachbarschaft Vorbehalte wegen möglicher Lärmbelästigungen durch die nächtliche Kiosköffnung geäußert wurden, wurde die Duldung widerrufen, wie Wolfgang Rupp, Pressesprecher bei der Regierung von Oberbayern, Anfang Juli auf Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt hatte. Mit dem Widerruf der Duldung musste sich der Betreiber vorerst an die üblichen Ladenöffnungszeiten halten und durfte lediglich werktags von 6 bis 20 Uhr öffnen.

Der Betreiber des Kiosks hatte gegen die Regierung geklagt

Wie Pressesprecher Rupp mitteilte, hatte der Betreiber des Automatenkiosks gegen den Widerruf der Duldung Klage beim Verwaltungsgericht in München eingereicht. Die ist mit dem neuen Ladenschlussgesetz wohl nicht mehr notwendig. Das bestätigt auch Wolfgang Rupp. Die Stadt könnte allerdings durch eine Rechtsverordnung die Dauer und Lage der zugelassenen Öffnungszeit an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen (nicht an Werktagen) abweichend festsetzen. Eine Verordnung könnte beispielsweise regeln, dass solche Kleinstsupermärkte an Sonn- und Feiertagen nur von 12 bis 20 Uhr geöffnet sein dürfen, etwa um dem Ruhebedürfnis der Anwohnerschaft Rechnung zu tragen.

Doch das ist für den Kiosk am Eingang zum Klösterl aktuell nicht der Fall. „Wir haben keine Beschwerden über Ruhestörung oder Müll“, sagt Ernst Müller. Und so hat der Betreiber des Kiosks auch den Zettel an der Eingangstüre wieder entfernt, der auf die eingeschränkten Öffnungszeiten hingewiesen hatte. Jetzt kann dort tatsächlich 24/7 eingekauft werden.