Pfarreiengemeinschaft Windach verbindet sich mit der Churchpool-App mit den Gläubigen

Der in der Kirche aufliegende gedruckte oder per Mail versandte Gottesdienstanzeiger oder die Präsenz auf bistum-augsburg.de sind seit Kurzem nicht mehr die alleinigen Medien in der Pfarreiengemeinschaft Windach: Seit ein paar Wochen vernetzt sich die Pfarreiengemeinschaft über die App Churchpool. „Ob aktuelle Gottesdienste, Veranstaltungen, gemeinsame Gebetsanliegen oder spontane Helferaufrufe – mit einem Fingertipp bist du mittendrin im lebendigen Leben unserer Pfarreien“: So wirbt die Pfarreiengemeinschaft für ihren neuen Kommunikationsweg zu den rund 4000 Katholiken in den sieben Pfarreien.

Die App Churchpool ist zum einen, wie es in einer Mitteilung heißt, „ein digitaler Dorfplatz für unsere Pfarreien: Du erfährst, was läuft, kannst dich austauschen, mitmachen, mitbeten oder einfach mal ,Hallo‘ sagen“. Aktuell liest man beispielsweise von der Verabschiedung des Schöffeldinger Organisten, von der Jugendfahrt nach Budapest, von der Oberfinninger Wallfahrt nach Aufkirchen oder man wird auf die nächsten Ereignisse im kirchlichen Leben aufmerksam gemacht, wie das Michaelsfest am 28. September in Beuern, bei dem auch das 300. Jubiläum der dortigen Kirche gefeiert wird.

Die Churchpool-App ist auch ein Messaging-Dienst

Pfarrer Markus Willig hofft, dass alle Pfarrgemeinderats- und Kirchenverwaltungsmitglieder, Organisatoren der Gemeinschaftshäuser und der Pfarrsäle, die Ministrantenbetreuer, Ansprechpartner spezieller Gruppen wie Chöre, Singkreise und Organisatoren von lokalen Events mithelfen, „damit Churchpool zu einem lebendigen Treffpunkt für unsere Pfarreiengemeinschaft wird“. Denn die Churchpool-App dient auch als Messaging-Dienst ähnlich wie WhatsApp, wobei der Server der App in Deutschland steht, wie betont wird.

Die App stellt aber nicht nur die Verbindung mit der örtlichen Pfarreiengemeinschaft, sondern mit dem christlichen Glauben an sich her: Es werden Nachrichten aus evangelischen wie katholischen Medien und direkt aus dem Vatikan ausgespielt, Podcasts, Beiträge über Glaubensthemen aus weltlichen Medien, Videos, Andachten und geistliche Impulse angeboten. Außerdem kann geschaut werden, was sich in anderen Pfarrgemeinden tut. Aus dem Landkreis Landsberg nutzt auch die Pfarreiengemeinschaft Lechrain die Churchpool-App.

Den Gottesdienstanzeiger gibt es weiterhin auch auf Papier

Und natürlich findet sich auch der gewohnte Gottesdienstanzeiger der Pfarreiengemeinschaft in digitaler Form auf der App. Aber es werde ihn selbstverständlich auch weiter gedruckt geben, so die Versicherung aus dem Pfarrbüro.