Die Honua-Stiftung aus Landsberg und ihr Projekt

In Zankenhausen bei Eching am Ammersee soll ein geschützter Ferien-, Rückzugs- und Erholungsort für Kinder und deren Familien entstehen, die Unterstützung benötigen, beispielsweise aufgrund von Behinderung, eingeschränkter Mobilität, Erkrankungen, seelischen Belastungen oder sozialer Benachteiligung. Dafür will die Honua Natur & Mensch Stiftung mit Sitz in Landsberg ein schlossartiges Anwesen in Zankenhausen erwerben, das Ende der 1960er-Jahre im Stil der englischen herrschaftlichen Landhäuser erbaut wurde, und dieses barrierefrei umbauen sowie durch Anbauten erweitern. Auch Tierhaltung ist auf dem weitläufigen Gelände geplant.

Stifterin der Honua Stiftung ist Ulrike Meister, Tochter von Rational-Gründer Siegfried Meister. „Honua Wald- und Wiesenschlösschen“ nennt die Stiftung ihr Projekt, das Ulrike Meister konzeptionell entwickelt hat und für das Heilpädagogin Regina Röhnelt die pädagogische Entwicklung und Leitung übernehmen wird. Bei einem Treffen im Türkenfelder Rathaus stellten der Rathauschef Emanuel Staffler und Stifterin Ulrike Meister das Projekt geladenen Pressevertreterinnen vor. Der neuen Nutzung, von der auch die Gemeinde Türkenfeld profitieren soll, steht der Gemeinderat positiv gegenüber. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung stimmte er einstimmig dafür, in das Verfahren einzusteigen.

Der Baubeginn in Zankenhausen könnte 2027 erfolgen

Die baurechtlichen Voraussetzungen sollen mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan geschaffen werden, so Emanuel Staffler. Auch eine Änderung des Flächennutzungsplans sei notwendig. Bis Sommer 2026 sollte Planungsklarheit bestehen, bis 2027 sollten die baurechtlichen Voraussetzungen abgeschlossen sein, sodass der Baubeginn erfolgen könnte, schätzt der Bürgermeister. Für das Schlösschen mit rund 400 Quadratmetern Wohnfläche, das derzeit noch bewohnt wird, bestehe kein Denkmalschutz.

Die Stifterin Ulrike Meister sieht ihr Projekt als Antwort auf eine oft unsichtbare Not. „Familien mit Kindern, die von Krankheit, Behinderung oder einer Entwicklungsstörung betroffen sind, stehen im Alltag oft vor Herausforderungen, die für Außenstehende kaum nachvollziehbar sind.“