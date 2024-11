Weihnachtsmarkt Schloss Kaltenberg 2024: Öffnungszeiten, Eintritt und Programm

Auch im Jahr 2024 öffnet das Gelände auf Schloss Kaltenberg seine Pforten wieder für den Weihnachtsmarkt. An allen Adventswochenenden erwartet Besucherinnen und Besucher ein Markt, der von den Märchen der Gebrüder Grimm inspiriert ist. Zu sehen sind über 100 weihnachtlich gestaltete Marktstände, diverse Theateraufführungen und artistische Showeinlagen. Außerdem begegnet man auf dem Gelände Märchengestalten wie Rotkäppchen, Frau Holle, Hexe Roxana und vielen weiteren. Neben der Unterhaltung kommen Stände mit allerhand weihnachtlichen Waren und kulinarischen Spezialitäten auch nicht zu kurz.

Wann genau findet der Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg statt? Wie sieht das Programm aus? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen können Sie hier nachlesen.

Weihnachtsmarkt Schloss Kaltenberg 2024: Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg öffnet an allen Adventswochenenden seine Pforten. Das heißt, zu den folgenden Terminen können Sie den Markt besuchen:

1. Wochenende: 29.11.2024 - 01.12.2024

2. Wochenende: 06.12.2024 - 08.12.2024

3. Wochenende: 13.12.2024 - 15.12.2024

4. Wochenende: 20.12.2024 - 22.12.2024

Die Uhrzeiten an den jeweiligen Wochenenden variieren nach Wochentag. Damit ergeben sich die folgenden Öffnungszeiten:

Freitag: 16 Uhr - 21.30 Uhr

Samstag: 12.30 Uhr - 21.30 Uhr

Sonntag: 11.30 Uhr - 20 Uhr

Programm beim Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenburg

Zu den genannten Öffnungszeiten erwartet die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes ein buntes Programm. Sobald man durch das beleuchtete Eingangstor läuft, betritt man eine vom Märchen inspirierte Weihnachtslandschaft. Ein musikalisches und artistisches Programm sowie zahlreiche Theaterauftritte können Sie sich an den Adventswochenenden auf diesen Bühnen anschauen: Schossgrabenbühne, Märchenbühne, Rabenbühne, Schlosshofbühne und Märchenjurte. Die genauen Programmpunkte hat der Veranstalter noch nicht bekannt gegeben. Sicher ist jedoch, dass man auf dem Gelände zahlreichen Märchenfiguren begegnet und sich am vielfältigen kulinarischen Angebot satt essen kann. In der Wallhall gibt es zudem interaktive Installationen. Die folgenden thematischen Programmpunkte und Attraktionen können Sie auf dem Markt bestaunen:

Frau Holle

Flocki der leuchtende Eiskristall

Die magische Bohnenranke

Rotkäppchenweg

Schafe

St. Nikolaus

Die zwölf Jäger

Ponyreiten

Froschkönig

Zauberspiegel

Drache

Krippe

Pimpernella Waldtheater

Zwergenjurte mit Geschichten

Fühlkiste

Märchen gelesen von Kelten

Tischlein Deck Dich

Alpakagarten

Eintrittspreise beim Weihnachtsmarkt Schloss Kaltenberg 2024

Tickets für den Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg kann man online auf der Website des Veranstalters kaufen oder an der Tageskasse erwerben. Im Jahr 2024 sind diese Eintrittspreise festgelegt:

Erwachsene

Freitag: 10 Euro | Samstag: 12,50 Euro | Sonntag: 12,50 Euro

Kinder

von 0-15 Jahre: 0 Euro | von 16-17 Jahre: Freitag 5 Euro, Samstag und Sonntag 7,50 Euro

Ermäßigt (Behinderte mit Ausweis)

Freitag: 4 Euro | Samstag: 5 Euro | Sonntag: 5 Euro

Gruppen (Gruppentarife sind nur telefonisch oder per E-Mail erhältlich)

Gruppen ab 20 Erwachsene erhalten 10 % Rabatt | Gruppen ab 40 Erwachsene erhalten 20 % Rabatt

Anfahrt zum Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg

Mit dem Auto

Für die Navigationsgeräte ist diese Adresse zu verwenden: Schlossstraße 13, 82269 Geltendorf. Vor Ort sind genügend Parkplätze vorhanden und das Parken ist kostenlos.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Zum nahegelegenen Bahnhof Geltendorf kommen Sie mit der S-Bahn (S4), dem Regional­express von München bzw. Lindau/Füssen oder der BRB von Augsburg oder aus Schongau. Um dann vom Bahnhof zum Gelände zu kommen, wird ein kostenpflichtiger Linienbus zur Verfügung gestellt. Dieser verkehrt wie folgt:

Freitag: 15.45 Uhr - 21.45 Uhr im 30-Minuten-Takt

Samstag: 12.15 Uhr - 21.45 Uhr im 15-Minuten-Takt

Sonntag: 11.45 Uhr - 19.45 Uhr im 15-Minuten-Takt