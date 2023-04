100 Jahre Musik, 50 Jahre Verein: Die Musikfreunde Geretshausen

Auch die Jüngsten der Musikfreunde Geretshausen dürfen ihr Können beim Jubiläumskonzert zum Besten geben. Es ist ein gelungener Auftakt für das kommende Festwochenende.

Die Gespräche neigen sich dem Ende zu, es wird ganz ruhig. Das Licht geht aus und die Scheinwerfer an. Gespanntes Warten herrscht in der Schulturnhalle der Mittelschule Weil. Es folgt Applaus - der Zwergerlaufstand der Musikfreunde Geretshausen betritt die Bühne. Die Anspannung ist groß - das letzte große Konzert ist coronabedingt schon lange her. Viele der jungen Musiker stehen das erste Mal auf so einer Bühne und einem großen Publikum unter der Leitung ihres Dirigenten und Vereinsvorstands Peter Mayr. Dann geht es los - und die Musiker überzeugen mit einem abwechslungsreichen Programm.

Es folgen Stücke wie "Siyahamba" von Luigi di Ghisallo und "Indian River" von Kees Vlak. Doch das ist noch lange nicht das Ende. Ebenso wie die Jüngsten dürfen nun auch die Jugendkapelle der Musikfreunde Geretshausen ihr Können zum Besten geben. Das Publikum belohnt die Arbeit mit lautem Applaus. Das Programm ist anspruchsvoll und besteht aus Stücken wie "Winnetou und Old Shatterhand" von Martin Böttcher, "Eye of the Tiger" von Jim Peterik und "Highland Cathedral" von Uli Roever. Das erste Konzert nach so einer langen Zwangspause geht immer mit Nervosität und großer Anspannung einher.

Das Festwochenende zum Jubiläum findet Ende Juni statt

Doch nicht nur das beschleunigt dieses Jahr den Puls der Musikanten. Dieses Jahr handelt es sich um das Jubiläumskonzert der Musikfreunde Geretshausen. Somit ist es kein alltägliches Konzert. Seit Jahrzehnten verpflichten sich unzählige Musiker und Musikerinnen die Tradition am Leben zu erhalten. Für sie war und ist die Musik mehr als nur ein Hobby. Es ist die Liebe zur Blasmusik. Über die Jahrzehnte veränderte sich auch diese. Um diesen Umstand zu ehren, spielten die Musikfreunde Geretshausen unter der Leitung von Andreas Lederer die schönsten Stücke der Blasmusik wie "Einzug der Gladiatoren" von Julius Fucik und "Abel Tasman". Das Konzert wurde durch moderne Stücke wie das Medley von Udo Jürgens abgerundet. Für Gänsehaut sorgten die Solisten Korbinian Wolf, Valentin Mayer und Werner Schmid an der Trompete mit dem Stück "Il Silenzio" von C. Rosso und G. Brezza.

Auch Humor kam an diesem Abend nicht zu kurz. Für einige Lacher sorgten die drei Moderatorenteams, das die Stücke mit Informationen und Anekdoten untermalten.

Das Konzert war ein gelungener Auftakt für das Festwochenende, welches am 23. bis 25. Juni 2023 in Geretshausen stattfindet. Tickets für den Stimmungsabend, der am 24. Juni stattfindet, können bereits per E-Mail an reservierung@festwochenende-geretshausen.de vorbestellt werden. (AZ)