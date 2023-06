Weil

Apotheker aus Weil erhält 500.000 Dollar von US-Investor für sein Start-up

Plus Die von Nikolai Alemi Hariri aus Weil entwickelte App soll Apotheken zukunftsfähig machen und den Kunden zugute kommen. Er überzeugt einen Geldgeber in den USA.

Nikolai Alemi Hariri aus Weil und seine Mitbegründer haben einen US-Investor überzeugt, 500.000 Dollar in ihr Start-up zu investieren, eine App die Apotheken entlasten soll und von der Kunden profitieren können. Der Geldgeber hat unter anderem inzwischen weltweit bekannte Unternehmen wie die Plattform für Übernachtungsangebote "Airbnb" sowie den Dienstleister Dropbox in der Gründungszeit unterstützt. Letzterer bietet die Online-Datenspeicherung und den Austausch von Daten untereinander an. Wie es zu der Zusage kam und welche Ziele er und seine Mitstreiter verfolgen, erklärt Nikolai Alemi Hariri im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Chance, das Startkapital vom Investor „Y Combinator“ zu bekommen, sind nicht gerade groß, berichtet der 31-Jährige. "Von etwa 20.000 Bewerbern wird nur rund ein Prozent genommen." Sie stellten ihre Geschäftsidee zunächst in einer Videokonferenz vor und reichten einen Businessplan ein. Danach wurden sie in einem zweiten Schritt nach San Francisco eingeladen, um den Investor von sich zu überzeugen. Die Idee ihrer 2021 gegründeten Firma Sanvivo ist es, die Prozesse in den Apotheken zu digitalisieren und automatisieren. Gelingen soll das unter anderem mittels der entwickelten Vivoly-App. So kann der Kunde ein Medikament über die App vorbestellen und sich nach Hause liefern lassen. Auch für die Kommunikation mit Ärzten könne die App verwendet werden, betont der Weiler.

