Ausbildungsbetriebe stellen sich in der Mittelschule Weil vor

Der Berufsinformationstag ist ein niederschwelliges Angebot und ergänzend zu Ausbildungsmessen gedacht.

In jüngster Vergangenheit fand zum ersten Mal ein Berufsinformationstag an der größten Mittelschule im nördlichen Landkreis statt. In Zusammenarbeit mit der Berufseinstiegsbegleitung der Kolping-Akademie hatten zehn Betriebe die Möglichkeit, vor 150 Jugendlichen insgesamt 40 Ausbildungsberufe vorzustellen.

Regionalität stand bei der Auswahl der Betriebe im Vordergrund, Jungen für vermeintlich typische Mädchenausbildungen zu begeistern und Mädchen entsprechend umgekehrt.

Die Schülerinnen und Schüler konnten sich im Vorfeld für zwei Bereiche entscheiden und direkt mit den Ausbildungsbetrieben und vor allem ihren Azubis sprechen. Die Zimmerer präsentierten sich etwa passenderweise im Werkraum, die Laborschule des Agrarbildungszentrums im Chemiesaal. Ergänzend zu Ausbildungsmessen war die Veranstaltung vertiefend und niederschwelliger gedacht.

Die Maßnahme „Berufseinstiegsbegleitung“ wurde von der Kolping-Akademie begleitet. Es gehe auch um die Fortführung dieser sinnvollen und sehr erfolgreichen Maßnahme. Denn "trotz des viel beschworenen Fachkräftemangels steht diese Maßnahme infrage – die Regierung will sie eventuell nicht weiter fördern", befürchtet Thomas Klaus von Berufseinstiegsbegleitung der Kolping-Akademie Landsberg.

Das gemeinsame Fazit der Akteure habe demnach gelautet, die Veranstaltung fortzuführen und auszubauen. Die regionalen Ausbildungsbetriebe sprachen von einer „Win-Win"-Veranstaltung. Einige teilnehmende Firmen konnten direkt Bewerbungen entgegennehmen, Kontaktdaten wurden ausgetauscht und Praktikumstermine wurden vereinbart. (AZ)