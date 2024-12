Trunkenheit am Steuer: In Weil und Denklingen müssen zwei Männer ihre Fahrt abbrechen

Zwei Männer sind am frühen Wochenende im Landkreis unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. Nach Angaben der Polizei Landsberg wurde ein 53-jähriger Autofahrer am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr in Weil gestoppt. Ein Alkoholtest fiel laut Polizei hoch aus. Der Fahrer muss mit mindestens 500 Euro Bußgeld und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Keine sechs Stunden später, kurz nach Mitternacht, führte die Polizei Landsberg auch im südlichen Landkreis Alkoholkontrollen durch. In Denklingen wurde ein 43-jähriger Autofahrer angehalten. Wie die Polizei mitteilt, fiel dessen Atemalkoholmessung ebenfalls so hoch aus, dass ein Bußgeldverfahren eingeleitet wurde. Er muss den gleichen Konsequenzen rechnen wie der Fahrer in Weil. (AZ)