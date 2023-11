Der Heavy-Metal-Bürgermeister Bolz findet Entspannung im Wald

Plus Christian Bolz ist nicht nur Fußballfan und Heavy-Metal-Liebhaber. Er tauscht in seiner Freizeit auch gerne seinen Bürostuhl gegen den Hochsitz.

Manchmal braucht es eine nahestehende Person, die das Offensichtliche ausspricht, das einem selbst auf Nachfrage nicht spontan einfällt. So musste erst die Ehefrau des Weiler Bürgermeisters auf ein wichtiges Hobby seinerseits hinweisen. „Ich weiß nicht, warum ich da nicht früher draufgekommen bin“, sagt Christian Bolz im Gespräch mit unserer Redaktion.

Ja, der Weiler Bürgermeister ist Fußballfan und hat eine Dauerkarte für den FC Bayern – schaffe es aus beruflichen Gründen jedoch viel zu selten ins Stadion, bedauert er. Zudem ist er als Heavy-Metal-Bürgermeister bekannt, da das Wacken Open Air in Norddeutschland zu seinen alljährlichen Pflichtterminen gehört. Dann tauscht der zweifache Familienvater Sakko und Bürostuhl gegen Band-T-Shirt und Campingstuhl aus. Er höre zwar auch im Alltag Rockmusik und geht gelegentlich auf Konzerte, doch habe es mehr Eventcharakter für ihn, als dass es ein klassisches Hobby sei. Beide Themen überzeugten Bolz somit nicht hundertprozentig für unsere Bürgermeister-Hobby-Serie. Hier kam nun also Silvia Bolz ins Spiel, beim Grübeln erinnerte sie ihren Ehemann daran, wie gerne er Zeit bei der Jagd und generell im Wald verbringe.