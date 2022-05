Weil

vor 32 Min.

Der Schulverband Weil plant mit höheren Ausgaben

Plus Der Schulverband Weil hat mit seinen Gebäuden viel vor. Heuer werden allerdings nur notwendige Unterhaltsmaßnahmen durchgeführt. Wie sich das auf die Finanzen auswirkt.

Von Walter Herzog

Die Vertreter des Schulverbandes Weil, dem die Gemeinden Egling, Geltendorf, Penzing, Prittriching, Scheuring, Schwifting und Weil angehören, hat in seiner Sitzung den Haushalt für das laufende Jahr beraten und verabschiedet. Mit rund 2,07 Millionen Euro liegen die Einnahmen und Ausgaben in der Summe 287.000 Euro unter dem Niveau des Vorjahres (2,35 Millionen Euro). Der Ansatz für die Ausgaben des Etats der Schulleitung liegt mit 110.000 Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Die Beschlüsse zu den haushaltsrechtlichen Fragen wurden einstimmig getroffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .