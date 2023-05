Weil

vor 17 Min.

Die Mittelschule in Weil ist ein Labor für den Unterricht der Zukunft

Plus Die Mittelschule Weil nimmt am Projekt "Wirkstatt Nachhaltigkeit" teil. Zum Schulfest gibt es eine Wasserstandsmeldung. Was das mit Zeitung lesen und Meditieren zu tun hat.

Nach vielen Regentagen zeigt sich die Sonne am Freitagvormittag in Weil. Die Lehrkräfte und Schülerschaft der Grund- und Mittelschule der Gemeinde freut es. Vor allem für die Jüngsten ist es nach den Pandemie-Jahren das erste Schulfest überhaupt, betont Schulleiter Christian Geus kurz bevor er seine Begrüßungsrede hält und die letzten Vorbereitungen getroffen werden.

Das Schulfest und die vorangegangenen Projekttage stehen unter dem Thema Umwelt, schließlich trägt die Schule seit geraumer Zeit die Umweltplakette. Die Klassen nahmen an unterschiedlichen Aktionen teil, von Wachstüchern herstellen über Naturforschungen über den Lebensraum Lech bis zu einer Spielzeugtauschbörse und Kräuterpflanzaktion.

