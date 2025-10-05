Die „Schwammerlspezialisten“

Am Mittwoch, den 01. Oktober 2025, lud der Gartenbauverein Weil e.V. alle Interessierten zu einem Fachvortrag über Pilze ein. 25 Personen fanden sich um 19.30 Uhr im Gasthof Probst ein. Als Referent war Rainer Turina vor Ort und er hatte sich sehr fachkundige Unterstützung mitgebracht. Helmut und Renate Grünert vom Verein für Pilzkunde München e.V. konnten im Verlauf des Abends sehr viel Wissen aus ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu essbaren Pilzen und den ihnen zum Verwechseln ähnlich aussehenden Giftpilzen weitergeben.

Icon vergrößern Die gesammelte Pilze. Foto: Daniela Weithaas Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die gesammelte Pilze. Foto: Daniela Weithaas

Herr Turina hatte tagsüber fleißig gesammelt und kistenweise Anschauungsmaterial mitgebracht. Zu Beginn bekamen alle Teilnehmenden Pilze auf die Tische gelegt und sollten diese beschreiben und damit die Bestimmung möglich machen. Dadurch wurde allen bewusst gemacht, dass man heutzutage viel zu wenig beobachtet und genau hinsieht. Gerade hierbei gilt es, die eigenen Sinne (Riechen, Fühlen, Sehen und gegebenenfalls Schmecken) einzusetzen. Grundsätzlich sollte kein Pilz – auch nicht die essbaren – roh verzehrt werden, sondern immer gründlich erhitzt werden. Es wurde viel diskutiert, in welcher Form Pilze haltbar gemacht werden können.

Der Bereich Pilze ist immer noch sehr wenig erforscht - man weiß von circa 98 Prozent der Inhaltsstoffe nichts. So waren viele Anwesende erstaunt, dass in den letzten Jahren vormals essbare Pilze mittlerweile zu den Giftpilzen gezählt werden. Alle Schirmlinge, zu denen auch Parasolpilze, Champignons und Tintlinge zählen, sind potenziell giftig. Als Verzehrempfehlung bei Wildpilzen gelten circa 250 Gramm pro Person pro Woche und Kinder unter acht Jahren sollten gar keine Wildpilze essen. Auch die Wechselwirkungen mit Medikamenten sind vielfach noch unbekannt. Zum Schluss wurde noch eine Rarität gezeigt: Ein chinesischer Raupenpilz - Fundort in Bayern! Die Experten gaben am Ende des Vortrages die eindringliche Empfehlung an alle, nur die Pilze zu sammeln, die man kennt und bei Unsicherheiten zur Pilzberatung zu gehen. Der sehr informative Abend endete gegen 23 Uhr.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!