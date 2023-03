Weil

Diese Begleithunde freuen sich auf den Arbeitsbeginn im Kindergarten

Plus Nelly und Kyra sind ausgebildete Begleithunde. In der Kita Spatzennest in Weil schulen sie die motorischen Fähigkeiten der Kinder – und sorgen für gute Laune.

Wenn die Kinder der Raben-Gruppe morgens in den Kindergarten "Spatzennest" kommen, haben sie zunächst nur Augen für Nelly und Kyra. Kein Wunder, mit ihrem lockigen Fell und der entspannten Ausstrahlung verzaubern die zwei Tibet-Terrier wohl jeden Tierfan. Die Hunde gehören zu Erzieherin Silke Lange. Für Kindergartenleiterin Anne-Kathrin Gemmeke ist es ein Glückfall, dass Lange und damit auch ihre zwei ausgebildeten Begleithunde Nelly und Kyra im Juli 2022 ihren Dienst im Kindergarten aufgenommen haben. Seit einigen Jahren sind in Bayern vermehrt ausgebildete Hunde im Einsatz, um positiv auf die persönliche Entwicklung der Kinder einzuwirken. So auch in Weil.

