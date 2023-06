Drei Vereine feiern mit viel Musik und einer Show mit Oldtimer-Raritäten

Die Musikfreunde, die Burschen und die Schützen aus Geretshausen feiern gemeinsam. Ein ausgestelltes altes Fahrzeug hat der Besitzer fünf Jahre restauriert.

Drei Tage wurde im Weiler Ortsteil Geretshausen kräftig gefeiert. Die Musikfreunde (50 Jahre), die Burschen (fünf Jahre) und die Schützen von Edelweiß (125 Jahre) veranstalteten ein gemeinsames Festwochenende. Lautstark ging es mit Böllerschützen und dem Sternmarsch der Musiker am Freitag los. An Letzterem beteiligten sich auch Kapellen aus umliegenden Gemeinden. Am Samstag kamen dann die Freunde alter Fahrzeuge voll auf ihre Kosten. "Ein Oldtimertreffen zieht immer", war sich Johannes Wolf, Vorsitzender des Burschenvereins, im Vorfeld sicher und sollte recht behalten.

Die Böllerschützen eröffneten die dreitägigen Feierlichkeiten. Foto: Christian Rudnik

Bereits beim Betreten der Freifläche am Feststadl stach den Besucherinnen und Besuchern ein Fiat-Oldtimer ins Auge. Der stolze Besitzer des Fiat 508 aus dem Jahre 1932 mit 40 PS ist Rainer Hollenweger aus Geretshausen. Dabei handelt es sich um ein Rallye-Fahrzeug mit einer Sonderkarosserie, ein sogenanntes Voll-Cabrio. Das Fahrzeug tauchte nach dem Krieg in Krems bei Wien als mutmaßliche Kriegsbeute wieder auf und wurde 2010 stillgelegt. Hollenweger erfuhr vom vorherigen Besitzer in Türkenfeld von dem Fahrzeug, das in tausend Teile zerlegt war, und nahm es mit nach Geretshausen. Die Fahrzeugteile waren in der Wohnung ausgelegt. Insgesamt hat Rainer Hollenweger fünf Jahre an der Restauration gearbeitet, bis das Fahrzeug wieder im heutigen Glanz erstrahlte. "Leicht war das nicht, die Originalräder stammen aus Neuseeland und der Innenausbau ist aus echtem Mahagoni", so Hollenweger.

Rainer Hollenweger hat den Fiat 508 insgesamt fünf Jahre restauriert. Foto: Alwin Reiter

Erwin Silbernagl aus Pestenacker, der einen besonderen Lanz mit zwei Baujahren hat, nahm ebenfalls an der Ausstellung teil. Das eigentliche Baujahr ist 1939. Im Jahr 1954 wurde aber das Vorderteil entfernt und durch einen Mittedruck-Motor ersetzt. Somit entfiel auch der für Lanz-Traktoren typische Glühkopf an der Motorfront, erklärt Josef Schamper, der daneben steht. Der Lanz ist heute nicht mehr angemeldet, und nur zu besonderen Anlässen pumpt Silbernagl die Reifen auf. Von Pestenacker nach Geretshausen wurde der Lanz von Josef Schampers Oldtimer-Traktor gezogen. Dieser lebt in Walleshausen und war mit mehreren alten Fahrzeugen vor Ort.

Zu sehen waren auch diverse Mopeds und Fahrräder sowie Motorsägen und ein stationärer Sendling-Dieselmotor mit acht PS von der Motorenfabrik München-Sendling. Auch Unimogs von klein bis groß wurden präsentiert sowie ein schwarzer "MB Trac 1500 Intercooler" mit seinen monströsen Reifen. Dabei handelt es sich um eine Traktorenbaureihe des deutschen Herstellers Daimler-Benz. Ein Publikumsmagnet war der Zapfwellenprüfstand, wo die Kraft der Zapfwelle der Traktoren gemessen wurde.

In Geretshausen präsentiertes Ducati-Motorrad hat nur 1 PS

Auch ein knallgelbes Moped mit Anhänger zog die Blicke bei der Durchfahrt auf dem Gelände auf sich. Es handelt sich dabei um ein ehemaliges Dienstfahrzeug der Deutschen Bundespost, was der eine oder andere vielleicht noch aus der Mitte des 20. Jahrhunderts kennt. Gefahren wurde das restaurierte Gespann von Christian Neugebauer aus Schwabhausen. Überraschend war die Ducati Cucciolo der Familie Bergmann aus Geretshausen, denkt man bei der italienischen Marke doch vor allem an PS-starke Motorräder. Doch das Modell aus dem Jahr 1943 hat nur ein PS.

Am Sonntag stand dann noch ein Kirchenumzug mit anschließender Messe an. Danach ging es zum Frühschoppen mit der Musikkapelle Walleshausen.