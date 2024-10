Ein Kraut für alle Fälle

Am 09. Oktober 2024 trafen sich auf Einladung vom Gartenbauverein Weil e.V. 27 interessierte Gartenfreunde zu einem Vortrag beim Gasthof Probst. Das Thema waren diesmal „Küchenkräuter und Wildkräuter und deren Verwendung“. Als Referentin wusste Frau Traudl Manka dabei mit einem großen Wissensschatz alle zu begeistern.

Als wichtiges Datum kann man sich hier den 29. September (Michaelitag) merken, denn nur bis zu diesem Datum sollte man Kräuter ernten, da danach ihre heilende Wirkung abgebaut wird und sogar Giftstoffe in die Kräuter übergehen können. Auch sollen Kräuter, wenn man sie erst trocknen will, nicht in der vollen Sonne, sondern im Schatten liegen. Am besten zerpflückt man die Kräuter mit den Fingern und wendet sie öfter. Schon durch Berührung gehen dabei die Duftstoffe und ätherischen Öle in den Körper über.

Frau Manka brachte im Laufe des Abends viele Beispiele für die Verwendung von Kräutern und nach ihrem Vortrag war klar, dass es wohl für jedes „Wehwehchen“ etwas Heilsames gibt. Man muss nur mit offenen Augen durch die Natur und durch den eigenen Garten gehen.