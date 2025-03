Fachvortrag "Himmelsstürmer"

Am 19. März 2025 lud der Gartenbauverein Weil e.V. nach der jährlichen Jahreshauptversammlung zu einem Fachvortrag zum Thema "Begrünte Wände und Lauben" ein. Die Referentin Monika Sedlmaier vom Landratsamt Landsberg hatte den Vortrag passend mit "Himmelsstürmer" überschrieben, denn manche Pflanzen wollen sehr hoch hinaus.

Es ging um das Begrünen von Wänden und Lauben und die Vorteile, die man damit erreichen kann. Egal, ob es um Ästhetik oder Hitzeschutz geht - viele Pflanzen eignen sich als natürliche Klimaanlage und bieten Unterschlupf und Nahrung für viele Tiere. Frau Sedlmaier räumte mit den Vorurteilen auf, dass Pflanzen immer Schäden anrichten. Als erster Schritt muss man sich damit beschäftigen, was man begrünen will und wie der Standort beschaffen ist, denn daraus ergibt sich die richtige Pflanzenauswahl. Wichtig ist außerdem, wie viel Zeit man für die Pflege aufwenden will, denn es gibt mehr oder weniger pflegeintensive Pflanzen. Es wurden viele Beispiele benannt und sicher hat mancher Teilnehmer einige Ideen für den eigenen Garten mitgenommen.

