Fehler beim Überholen: Junger Mann prallt mit Auto gegen Baum

Bei einem Unfall bei Weil entsteht hoher Sachschaden. Der Autofahrer wird vor Ort ärztlich versorgt.

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen in Weil ereignet hat. Ein junger Mann war dort mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt.

Nach Darstellung der Polizei fuhr der 19-Jährige aus Prittriching auf der Staatsstraße 2052 von Pestenacker Richtung Weil. Auf Höhe Neu-Weil überholte er den Wagen eines 52-jährigen Geltendorfers. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand.

Durch den Aufprall verletzte sich der Fahrer im Gesicht und am Arm leicht. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der Pkw war laut Polizei nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch