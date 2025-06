Flechtkunst für den Garten

Am 24.06.2025 führte der Gartenbauverein Weil e. V. wieder einen Weidenflechtkurs durch. Da die Nachfrage schon seit Jahren groß und die Warteliste immer gut gefüllt ist, wurde heuer in 2 Gruppen nacheinander geflochten. Am Fahrradunterstand der Weiler Schule gerieten insgesamt 25 Teilnehmer aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen ganz schön ins Schwitzen. Unter geduldiger Anleitung und mit Unterstützung von Frau Luzia Birle und ihrer Schwester Marion aus Breitenbronn entstanden wieder sehr schöne und individuelle Dekorationen für den Garten und das Haus.

Icon Vergrößern V.l.n.r.: Claudia Oblinger, Andrea Graf, Nadine Gütter und Claudia Nebel Foto: Daniela Weithaas Icon Schließen Schließen V.l.n.r.: Claudia Oblinger, Andrea Graf, Nadine Gütter und Claudia Nebel Foto: Daniela Weithaas

Der durch das 3–4 Wochen lange Wässern der Weidenruten entstandene Geruch verfliegt nach ca. 2 Wochen Trocknungszeit. Damit die Besitzer auch recht lange Freunde an ihren Objekten haben, sollten diese nach dem Trocknen mit Leinölfirnis regelmäßig behandelt werden. Obwohl einige Teilnehmer mehrere Arbeiten fertigen konnten, kam gleich wieder der Wunsch auf, den Kurs auch im nächsten Jahr wieder anzubieten.

