Gibt es zwischen Beuerbach und Adelshausen bald eine Recyclinganlage?

Die Kiesgrube an der Panzerstraße zwischen Beuerbach und Adelshausen soll, wenn es nach den Betreibern und dem Eigentümer geht, bald vergrößert werden.

Von Vanessa Polednia

Bereits einige Monate beschäftigt sich die Gemeinde Weil mit dem "Umweltzentrum Weil-Adelshausen". Wer dabei an eine Bildungsstätte rund um die Themen Natur-, Klima- und Ressourcenschutz denkt, liegt falsch. Nördlich der sogenannten Panzerstraße zwischen den Ortsteilen Beuerbach und Adelshausen soll eine Kiesgrube ausgebaut werden und zudem eine Recyclinganlage entstehen. In der jüngsten Sitzung wurde nun auch öffentlich über den Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens gesprochen. Rechtsbeistand der Gemeinde und Fachanwalt für Verwaltungsrecht Frank Sommer teilte in der Sitzung seine rechtliche Einschätzung zum Vorhaben mit.

Im Jahre 2007 wurde laut Bürgermeister Christian Bolz für den besagten landwirtschaftlichen Acker vom Bayerischen Bergamt eine Genehmigung zum Abbau von Kies und Ton vergeben. Die Nettoabbruchfläche für das beantragte Vorhaben soll insgesamt 9,8 Hektar betragen. Momentan wird auf nur einem Drittel der Gesamtfläche abgebaut. Auf dem Grundstück soll zudem eine Recyclinganlage zu Boden- und Bauschuttaufbereitung gebaut werden.

