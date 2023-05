Hoher Sachschaden bei Kollision von Traktor und Lkw bei Beuerbach

Beim Zusammenstoß eines Traktors mit einem Lkw entsteht bei Beuerbach ein hoher Sachschaden. Ein 18-Jähriger aus dem Kreis Landsberg übersieht den Lkw.

Ein 18-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis fuhr am Mittwoch gegen 10.40 Uhr mit seinem Traktor von Beuerbach kommend auf der Kreisstraße LL 7. Beim Einfahren auf die Staatsstraße 2027 übersah er einen in Richtung Adelshausen fahrenden Lkw. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden diese laut Polizei Landsberg so stark beschädigt, dass beide abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde durch den Aufprall keine der beteiligten Personen, es entstand aber ein Sachschaden, den die Polizei "vorläufig auf circa 65000 Euro" schätzt.