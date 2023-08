Hoher Sachschaden: Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Weil Zeugen

Ein geparktes Auto wird in Weil durch ein rangierendes Wohnwagengespann erheblich beschädigt. Die Polizei startet einen Zeugenaufruf.

Am Dienstagmorgen ist in Weil ein abgestelltes Fahrzeug erheblich beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, rangierte gegen 7 Uhr ein Wohnwagengespann rückwärts aus dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Ringstraße. Dabei wurde das Anhängerheck gegen die Fahrerseite eines am Straßenrand geparkten VW gedrückt. Es entstand ein erheblicher Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Im Anschluss flüchtete der Fahrer von der Unfallörtlichkeit.

Ein Anwohner beobachtete den Gespann-Fahrer beim Flicken der Stoßstange seines Wohnwagens, dachte sich dabei laut Polizei jedoch nichts weiter. Kurz darauf erfuhr er vom Schaden am geparkten Fahrzeug und meldete seine Beobachtungen.

Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen?

Den Gespann-Fahrer beschreibt er demnach als etwa 60-jährigen, schlanken, grauhaarigen Mann ohne Brille oder Bart. Zum Fahrzeuggespann konnte er angeben, dass das Zugfahrzeug ein blauer beziehungsweise violetter VW Caddy war und der ältere Wohnwagen ein Landsberger Kennzeichen hatte.

Die Polizeiinspektion Landsberg bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher oder seinem Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 08191/9320 zu melden. (AZ)

