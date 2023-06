Weil

vor 58 Min.

"Ich lebe jetzt mehr": Wie eine Frau aus Weil der Diagnose MS trotzt

Angi Schmid ist an Multipler Sklerose (MS) erkrankt. In ihrem Heimatort Weil findet demnächst ein Spendenlauf statt, der der MS-Forschung zugutekommen soll.

Plus Angi Schmid ist jung, sportlich - und plötzlich an MS erkrankt. Die Diagnose krempelt alles um, aber die Weilerin kämpft. Nun steht ein besonderes Event bevor.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Natürlich wird sie am Start sein, wenn es am Sonntag losgeht, irgendwann um 9 Uhr oder kurz danach. Sportlich war Angi Schmid ja schon immer, privat und im Beruf, auch ehrenamtlich. Wenn sie diesmal aber in der Wolfgangstraße in Weil losläuft, dann wird es um mehr gehen. Der große Lauf, zu dessen Schauplatz das Dorf im nördlichen Landkreis am kommenden Wochenende wird, soll Menschen helfen, die an Multipler Sklerose (MS) oder Brustkrebs erkrankt sind. Menschen wie Angi Schmid.

Es gibt ein Davor und es gibt ein Danach im Leben von Angi Schmid. Das Davor endet, das Danach beginnt an einem Freitag. Dass irgendetwas nicht stimmt, spürt die junge Frau damals längst. Der Schwindel, das Schwarz vor den Augen, das Kribbeln in den Beinen, der Kopfschmerz – all das ist nicht normal für eine junge, sportliche, eigentlich doch gesunde Frau. Also geht Schmid zum Hausarzt, der jede Menge testet, das Herz, den Blutdruck und so weiter. Als auch nach einem halben Jahr nichts klar ist, wird Schmid ins MRT geschickt – nur, um Schlimmeres auszuschließen. Doch anstatt ausgeschlossen zu werden, ist das Schlimmere plötzlich ein reales Szenario: Entzündungsflächen im Gehirn deuten auf MS hin. Noch ein Test – eine Lumbalpunktion, bei der der Arzt Nervenwasser aus dem Wirbelkanal entnimmt. Bangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen