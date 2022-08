In der Gemeinde Weil sorgt der Hundekot für Diskussion

Plus In Weil beschäftigen sich Gemeinderat und Bürgermeister mit den Anregungen aus den Bürgerversammlungen. Ein wichtiges Thema betrifft den „besten Freund des Menschen“ und vor allem dessen Hinterlassenschaften.

Mit Themen aus den Bürgerversammlungen haben sich Bürgermeister Christian Bolz und der Gemeinderat Weil beschäftigt. Bolz hatte im März dieses Jahres in allen sechs Ortsteilen Bürgerversammlungen abgehalten.