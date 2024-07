In Weil verbessert sich die digitale Infrastruktur

Im Auftrag der Bundesregierung werden sogenannte weißen Flecken, also Gebiete in der Nähe von Bahnlinien und Bundesstraßen, in denen weder 4G/LTE- noch 5G-Funksignale empfangen werden, nachverdichtet. Und so ein Funkloch befindet sich auch im Gemeindegebiet Weil. Zwei neue Mobilfunkmasten sollen den Empfang verbessern - „ein reiner Verwaltungsvorgang der Mobilfunkerschließung“, so formuliert es Bürgermeister Christian Bolz im Gespräch mit unserer Redaktion.

Vanessa Polednia Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mobilfunkmast Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis