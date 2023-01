In Weil wird das neue Jahr mit Böllerschüssen begrüßt

Plus Die Böllergruppe des Oldtimer- und Traditionsvereins Weil hält am alten Brauchtum fest. Nach dem Gottesdienst wird das neue Jahr mit drei Schussfolgen begrüßt.

In Weil wurde es an Neujahr laut: Nach dem Gottesdienst machte sich die Böllerschützengruppe des Oldtimer- und Traditionsvereins bereit, um das neue Jahr mit einem Salut zu begrüßen. Bereits zum zweiten Mal ließ die Gruppe die alte Tradition aufleben.