Jahreshauptversammlung Gartenbauverein Weil e.V.

Am Mittwoch, den 19. März 2025, lud der Gartenbauverein Weil e.V. zu seiner diesjährigen Jahreshauptversammlung ein. 29 Personen fanden sich um 19:30 Uhr im Gasthof Probst ein. Die Vorsitzende Christa Bauer begrüßte als erstes alle Anwesenden und ganz besonders die Ehrenmitglieder Leni Wörmann und Rudolf Böck.

Zuerst wurde in Gedenken an die verstorbenen Mitglieder eine Schweigeminute eingelegt. Im Anschluss verlas Schriftführerin Daniela Weithaas die Tätigkeitsberichte für den Verein und die Kindergruppe zu den im letzten Jahr stattgefundenen Aktionen. Parallel wurde eine Diashow mit Fotos aus dem letzten Jahr gezeigt. Hauptthema in 2024 war die Neugestaltung der Homepage des Vereins mit professioneller Hilfe. Dies schlug sich auch im Kassenbericht nieder, wie Kassier Harald Huber berichtete. Trotz dieser Ausgaben konnte der Verein eine ausgeglichene Einnahmen- und Ausgabensituation vorweisen. Stand 31. Dezember 2024 hatte der Verein 337 Mitglieder und ist damit zweitgrößter Verein in der Gemeinde. Nachdem der Vorstand entlastet wurde, bedankte sich Christa Bauer bei allen fleißigen Helfern und nahm die Ehrungen für 15, 25 und 40 Jahre Mitgliedschaft vor. Da von den Anwesenden keine Wünsche oder Anträge gestellt wurden, sprach Christa Bauer Aktionen an, für die viele Teilnehmer benötigt werden - zum Beispiel ein Ramadama in der Gemeinde oder Baumpaten für die Bäume im Neubaugebiet in Weil. Ebenso werden Nachfolger für den Vorstand bei den in zwei Jahren anstehenden Wahlen gesucht. Mit diesen Themen wurde die Jahreshauptversammlung geschlossen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.