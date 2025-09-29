Jede Menge Grünzeug

Wie schon im Frühjahr führte der Gartenbauverein Weil e.V. nun auch im Herbst, am 27. September 2025, die Pflanzen-, Blumen- und Saatgutbörse durch. Nach dem vielen Regen der vorherigen Tage, konnte der Tausch vieler Pflanzen und auch jeder Menge gut sortierten Saatguts glücklicherweise unter freiem Himmel stattfinden. Und es kamen viele Interessenten, die auf der Suche nach passenden Pflanzen für den eigenen Garten waren. Da sich die Gemeinde eines regen Zuzuges erfreut und dadurch viele Leute ihren „grünen“ Daumen ausprobieren wollen, fand jeder etwas nach seinem Geschmack.

Es wurden wieder viele Tipps zum Standort und der Bodenbeschaffenheit beziehungsweise deren Verbesserung ausgetauscht. Sogar Salatpflanzen, die es mit ein wenig Schutz vor eventuellem Nachfrösten noch zur Erntereife schaffen, wurden an den Mann und die Frau gebracht. Da die Tauschbörse immer samstags am Vormittag stattfindet, können die Pflanzen gleich wieder am neuen Standort in die Erde gepflanzt werden.

