Jubilare beim Gartenbauverein Weil

Am 06.09.2025 lud der Gartenbauverein Weil e.V. wieder alle Senioren, die in den letzten zwölf Monaten einen runden Geburtstag ab 60 Jahren feiern durften, zu einer gemütlichen Runde bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen ein. Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich im zertifizierten Naturgarten der Ersten Vorsitzenden Christa Bauer vier der geladenen Jubilare ein. Auch der Erfahrungsaustausch kam nicht zu kurz und es entwickelten sich rund um den Garten sehr nette Gespräche. Die anwesenden Jubilare erhielten kleine Präsente und es wurde auch noch einmal auf die Geburtstagskinder angestoßen. Seit 2015 werden in dieser Form die Senioren des Vereins geehrt und fühlen sich damit sichtlich wohl.

