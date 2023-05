Weil

Kindergarten in Weil bekommt bei Einweihungsfeier seinen Namen

Plus Der neue Kindergarten in Weil wird eingeweiht. Beschäftigte, Elternbeirat und Kinder haben den künftigen Namen festgelegt. Es besteht ein hoher Bedarf an Krippenplätzen.

Es ist das größte Bauprojekt in Weil in den vergangenen Jahren: Das geplante Multifunktionshaus für Feuerwehr, Vereine und Gemeinde und die angrenzende neue Kindertagesstätte an der Hochstraße. Die Betreuungseinrichtung ist bereits fertig, was nun gefeiert wurde. Bürgermeister Christian Bolz verriet dabei auch den Namen, den die Kindertagesstätte künftig haben wird. Die Kinder, das Personal und der Elternbeirat durften mitentscheiden und orientierten sich am Umfeld der Einrichtung. Aufgrund des hohen Bedarfs an Krippenplätzen werden die Räume künftig teilweise anders genutzt als ursprünglich geplant.

Der neue Kindergarten verfügt über ein weitläufiges Außengelände. Foto: Thorsten Jordan

Ein Spatzennest gibt es in Weil bereits, in dem der Nachwuchs betreut wird, nun kommen die Feldmäuse hinzu. Der Name ist inspiriert durch die umgebende Landschaft. Träger der Einrichtung ist das Bayerische Rote Kreuz. "Wir arbeiten mit dem BRK seit über 30 Jahren gut zusammen", betonte der Bürgermeister. An der Hochstraße sind 80 neue Plätze entstanden, weitere 100 gibt es im Spatzennest und 50 im Sonnenschein im Ortsteil Schwabhausen. "Überall werden Krippen- und Kindergartenplätze gesucht, wir sind stolz, die Wünsche unserer Eltern zufriedenstellen zu können", sagte Bolz. Bei den Feldmäusen arbeiten zehn pädagogische Kräfte sowie Personal für die Küche.

Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

